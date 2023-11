Dragon Ball Daima sta espandendo già il suo marchio

Dragon Ball Daima come ben sapete è il prossimo anime prodotto dalla Toei Animation volto a festeggiare i 40 anni del franchise, dopo alcuni mesi di silenzio in cui il pubblico sperava in un annuncio riguardante la seconda serie di Dragon Ball Super. Purtroppo quest’ultima non è arrivata e per queste 40 candeline Akira Toriyama ha deciso di rimpicciolire i suoi eroi, ricalcando quanto visto con Dragon Ball GT.

Toei si sta già muovendo per espandere questo “Daima” anche in altri campi e a breve tale proprietà intellettuale potrebbe avere presto anche altri oggetti in giro oltre l’anime: ci sarà anche la versione manga? Non lo sappiamo ancora, ma senza dubbio l’anno prossimo usciranno anche figure, magliette e tanto altro in merito.

Tale serie animata non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Toei ha accennato a un generico “metà 2024”, quindi molto probabilmente tra circa 1 anno. Dragon Ball Daima vuole festeggiare i 40 anni della serie manga e proprio per questo l’autore originale Akira Toriyama si è schierato in prima linea per quanto riguarda la scrittura della storia e anche il design. Per quanto riguarda la timeline la serie sembra essere canonica, perché si posiziona poco dopo la fine della saga di Majin Buu, precisamente poco dopo la morte di Kid Buu.

Dragon Ball è sempre stata una grande proprietà intellettuale, ricordandovi di come in America Latina si crearono dei veri e propri eventi per guardare insieme il proseguo del Torneo del Potere, l’ultima saga adattata in maniera animata dalla Toei Animation. Visto che la nuova stagione di Super è stata accantonata, ci chiediamo se Dragon Ball Daima potrà essere all’altezza di quest’ultima, rimanendo ancora all’oscuro della storia ufficiale e sui combattimenti e trasformazioni presenti all’interno della nuova serie.

