One Piece: Shanks torna nell’anime e reclama il grande tesoro

Il One Piece è il tesoro tanto ambito da tutti i personaggi disegnati da Eiichiro Oda. Colui che riesce a trovarlo diventa in automatico il Re dei Pirati e il primo ad aver guadagnato questo titolo è il leggendario Gol D. Roger. Ed è proprio a causa sua, durante il giorno della sua esecuzione pubblica a Loguetown, che l’era della pirateria si è scatenata. Si dice che il grande tesoro si trovi su Raftel, un’isola situata da qualche parte nel Nuovo Mondo.

Tutti i fan sanno che chi sogna di trovare il One Piece e diventare il Re dei Pirati è il protagonista della serie, ossia Monkey D. Rufy. Ma non è l’unico, infatti sono molti i contendenti e questo vuol dire che il livello di pirati interessati è pazzesco. Nel corso del suo viaggio, il protagonista con la sua ciurma inseparabile hanno incontrato tantissimi nemici che li hanno messi nella condizione di superare i propri limiti. Altri invece si sono rivelati di grande supporto a un personaggio in particolare ha spinto Rufy a prendere il mare ispirandolo a puntare in alto.

Stiamo parlando di Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori del mare e capitano dei Pirati del Rosso. Sono ancora molti i misteri che aleggiano intorno a questo personaggio, ma l’impressione è che Oda presto aggiornerà i fan sul suo passato. Al momento il mangaka ha chiarito qual è il suo obiettivo, subito dopo le ostilità tra Rufy e Kaido. E con il presente articolo vogliamo riportare che il Rosso ha fatto il suo ritorno nell’anime e ha rivelato il suo scopo.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, l’episodio 1081 dell’adattamento anime ha visto il ritorno del Rosso, a bordo della sua nave con Benn Beckman, il vicecapitano della ciurma. E sorseggiando del sake annuncia che è arrivato il momento di rivendicare il One Piece. Da questo momento in poi, presto i fan vedranno l’Imperatore scendere in campo contro un avversario importante. Al momento nel manga Oda non ha riportato nessun aggiornamento su questo personaggio, e i fan sono desiderosi di scoprire da che parte stia.