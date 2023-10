Chainsaw Man è una delle opere più importanti dei medium manga e anime, e dopo tantissimi record di vendite dei volumi e vari riconoscimenti, anche l’anime ha avuto il suo discreto successo nonostante le critiche. Anche se non parliamo del prodotto in se, anche questo record ha a che fare con l’opera tratta da Fujimoto. A questo giro è il brano “Kick Back” di Kenshi Yonezu ha battere un record musicale.

Ma esattamente di che record si parla? Quest’ultimo ha a che fare con la Recording Industry Association of America. La RIIA ha ufficialmente certificato “Kick Back” “GOLD”, e questo è la prima volta che succede per un brano inserito in un anime in tutto il Giappone, come leggiamo tramite Comic Book, anzi è la prima volta in generale per una canzone giapponese.

Infatti da come vediamo su Twitter, l’etichetta discografica di Yonezu ha confermato questo importante premio ringraziando i fan di Chainsaw Man. “Kick Back” è stato certificato disco d’oro dalla [RIIA]. Questa è la prima volta nella storia che una canzone giapponese viene certificata,” ha condiviso l’agenzia sul noto social:



━━━━━━━━━━

米津玄師 KICK BACK

━━━━━━━━━━

「KICK BACK 」がアメリカレコード協会 RIAA にてゴールド認定を受けました。日本語曲での認定は、史上初の快挙となりました。 KENSHI YONEZU「KICK BACK」

earned an RIAA Gold award!https://t.co/l4Mwcm1Vo4#KenshiYonezu… pic.twitter.com/CDawb6aNk4 — REISSUE RECORDS (@reissuerecords) October 25, 2023

Ma cosa è questa “certificazione GOLD”? La RIIA controlla minuziosamente le “imprese” dei brani negli Stati Uniti basandosi sul numero di unità vendute. Per ottenere una certificazione Gold, il pezzo deve vendere 500.000 unità. Da lì in poi seguono altri livelli come Platino, Multi-Platino e Diamante. Ora Yonezu può vantarsi di aver battuto questo record a livello musicale, portando ancora una volta Chainsaw Man nell’Olimpo degli anime nipponici.

La serie al momento ha solo una stagione e solamente dei leak al riguardo hanno parlato di una seconda stagione e anche un film. Al momento MAPPA non ha condiviso ancora nulla e forse nel 2023 non ci saranno delle notizie ufficiali al riguardo. Il manga sta invece continuando e potete acquistarlo in tutti i negozi e leggerlo in simulcast su Manga Plus.

Fonte Comic Book