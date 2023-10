Lo Shibuya Incident Arc di Jujutsu Kaisen continua con l suo climax e dopo il fantastico scontro tra Choso e Yuki, gli altri stregoni e le Maledizioni hanno dato il meglio nei combattimenti visti nella puntata 14 dell’anime, che ha lasciato il pubblico con un clamoroso cliffhanger. A quanto pare è arrivato il momento di Nanami, Maki e Naobito, che si ritrovano ad affrontare una minaccia incredibile che prende il nome di Dagon.

Il potere di questa Maledizione gli permette di creare un dominio sull’avversario lanciando contro di loro delle creature acquatiche invisibili, capaci di mordere in maniera violenta i malcapitati. Nonostante stiamo parlando di stregoni potenti la minaccia è molto insidiosa e anche il trio ha bisogno dell’aiuto di Megumi.

All’inizio di questo arco narrativo un malvagio stregone ha usato la sua energia maledetta per assumere e utilizzare i poteri di Toji, ottenendo allo stesso tempo più di quello che si aspettasse. Infatti il padre di Megumi ha preso possesso di tale copro, così come abbiamo visto nelle ultime puntate. Quest’ultimo apparendo nel campo di battaglia con al centro Dagon, ha reso ancora una volta questo climax dell’arco narrativo davvero incredibile, lasciando il pubblico con un colpo di scena devastante.

Jujutsu Kaisen 2×14: lo scioccante cliffhanger dell’ultima puntata

Il ritorno di Toji sconvolgerà tutto senza dubbio e provocherà una riunione senza pari. Dopo aver preso possesso del suo corpo possiamo anche vedere una congiunzione tra padre e figlio, all’interno di un luogo non proprio consono per un incontro del genere.

Piano piano ci avviciniamo a metà di questo adattamento, pronto a regalare ancora delle grandi emozioni successivamente al suggellamento di Gojo. La puntata e tutti gli episodi di Jujutsu Kaisen potete recuperarli come sempre su Crunchyroll, mentre su Manga Plus è possibile recuperare e anche leggere in simulcast il manga.

Fonte Comic Book