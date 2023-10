L’Attacco dei Giganti: svelato il minutaggio ufficiale del finale dell’anime

L’Attacco dei Giganti sta per tornare sul piccolo schermo con quello che sarà l’episodio conclusivo della quarta stagione dell’anime e della serie televisiva in generale. L’adattamento delle vicende del manga scritto e disegnato da Hajime Isayama ha debuttato per la prima volta sul piccolo schermo nel 2013 e si concluderà quest’anno dopo quattro stagioni, Inizialmente l’anime era prodotto dallo studio di animazione Wit. E dopo tre stagioni, L’Attacco dei Giganti è passato a Studio MAPPA.

Questo passaggio di consegna aveva diviso il pubblico ma non si può certo dire che MAPPA non abbia dimostrato il suo valore. La particolarità dello studio di animazione giapponese è sicuramente la gestione della quarta e ultima stagione dell’anime. Infatti è stata suddivisa in diverse parti, persino la terza e ultima parte che si concluderà definitivamente il novembre. Manca quindi poco al ritorno, per l’ultima volta, di Eren Jaeger sul piccolo schermo. E con il presente articolo vogliamo riportare un’informazione importante che riguarda il minutaggio del gran finale dell’anime.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AotWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【BREAKING NEWS】 Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) listed to be 1 hour & 26 minutes long. pic.twitter.com/9kfbjJQhT8 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) October 27, 2023

Come si può vedere, l’episodio finale de L’Attacco dei Giganti, ossia la seconda parte della terza parte della quarta stagione, durerà 1 ora 26 minuti. Avrà quindi un minutaggio superiore rispetto alla prima parte trasmessa su Crunchyroll a marzo. Tutti gli appassionati sono pronti alla conclusione di una delle serie più iconiche e influenti degli ultimi anni. Coloro che hanno letto il manga sanno cosa aspettarsi, ma in generale ci teniamo a dire che si assisterà alla resa del conti definitiva. L’ultimo episodio trasmesso si è concluso con scene di violenza inaudite, come la morte del giovane marleyano calpestato dalla marcia del Colossali di Eren e l’eroico sacrificio di Hange.

Per quanto riguarda invece il manga, questo si è concluso nel 2021. E nonostante Hajima Isayama abbia sempre ribadito che non sarebbe mai tornato a disegnare, ci sono delle novità importanti. Il mangaka tornerà infatti il 30 aprile dell’anno prossimo con 18 pagine extra del manga raccolte nel 35° volume de L’Attacco dei Giganti.