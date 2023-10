L’Attacco dei Giganti: il manga torna l’anno prossimo con 18 pagine inedite

L’Attacco dei Giganti è una delle serie manga più famose, amate e seguite di sempre conclusasi nel 2021. Dopo la sua conclusione, Hajime Isayama, il mangaka, ha rilasciato diverse dichiarazioni relative al suo futuro nel mondo dei manga e su quello de L’Attacco dei Giganti. E non ha mai lasciato intendere che ci sarebbe stato seguito in entrambe le questioni.

I fan infatti ricorderanno molto bene che l’intenzione principale di Isayama per il suo futuro era quella di lasciare i manga e dedicarsi al suo sogno. Il mangaka della serie di genere dark fantasy e post apocalittico ha infatti espresso più volte l’intenzione di gestire una Spa. La pressione di disegnare un manga lo ha portato a non voler proseguire la carriera da mangaka, anche perché il modo con cui ha deciso di concludere del manga ha suscitato non poche discussioni tra i fan.

Ma a quanto pare tutto quello che Isayama aveva detto fino all’anno scorso, non è più attendibile. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che il manga de L’attacco dei Giganti farà il suo ritorno l’anno prossimo, con un nuovo e completo Artbook di tutte le illustrazioni della serie manga. Ma insieme a questo, ci saranno anche 18 pagine inedite disegnate dal mangaka in persona intitolate “L’Attacco dei Giganti Vol. 35″.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Attack on Titan" New Complete Illustrations Artbook incl. a new exclusive 18 pages manga by Hajime Isayama titled "Attack on Titan vol 35" will be released on April 30, 2024 in Japan! pic.twitter.com/pruoPRZIc4 — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 30, 2023

Come si può vedere, questo ritorno inaspettato del manga è previsto per l’anno prossimo in Giappone il 30 aprile. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul contenuto di queste nuove pagine, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Ci potrebbe essere la possibilità che Isayama si concentri sul Capitano Levi, sul quale ha espresso che avrebbe in mente una storia spin-off. Per quanto riguarda l’adattamento anime, quest’anno si concluderà definitivamente, con la terza e ultima parte della quarta stagione sviluppata da MAPPA.

Proprio come la prima parte rilasciata a marzo di quest’anno, anche la seconda parte sarà uno speciale di un’ora, che porrà fine alle vicende di Eren Jaeger e dei suoi amici.