JUMP: Assemble, Shueisha lancia un nuovo gioco per Mobile

A quanto pare DeNa ha annunciato un nuovo gioco MOBA in collaborazione con Shueisha intitolato JUMP: Assemble, nome ovviamente ispirato dagli Avengers della Marvel, e molto probabilmente anche il concetto dietro il gioco sarà lo stesso. Attualmente è in sviluppo e fortunatamente sarà disponibile sia su Android che iOS.

JUMP: Assemble sarà distribuito prima nel sud-est asiatico e nell’Asia orientale (escluso il Giappone) nel 2024. È prevista poi una pubblicazione graduale del gioco in altre regioni. JUMP: Assemble è un MOBA da 5 contro 5 e da come potete immaginare saranno presenti molti dei personaggi a fumetti pubblicati sulla storica rivista.

Non mancheranno Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Mushle e tanti altri. Come leggiamo dalla fonte a quanto pare la casa di sviluppo ha in mente di pubblicare e inserire nel corso del tempo sempre nuovi personaggi, magari man mano che la popolarità del titolo si alzi e le richieste si incrementino.

Da come potete vedere in alto l’annuncio è stato pubblicato sul profilo social ufficiale della DeNa, insieme al link ufficiale del sito al momento solamente in giapponese. In occasione dell’annuncio ufficiale abbiamo anche avuto l’occasione di vedere una key visual con alcuni dei personaggi al centro di questo gioco per Mobile, che come accennato vedrà un 5 vs 5.

Interessante di come anche Shueisha si stia lanciando all’interno del mondo mobile, successivamente all’esordio in digitale con l’app Manga Plus. L’uscita è prevista per il 2024 ma non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale.

