Shonen Jump: un nuovo sondaggio rivela le 10 eroine più forti

La rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump, ha introdotto tantissimi personaggi importanti nel corso degli anni. Questi sono spesso protagonisti o personaggi di rilievo di serie manga e anime come One Piece, Naruto e Dragon Ball ma anche molti altri. E il numero di personaggi è molto più alto di quello che i fan possono immaginare, ma ovviamente tutti hanno i loro preferiti.

Quando si tratta di serie shonen, i fan sono disposti a fare qualsiasi cosa per dimostrare il loro amore. E infatti è quello di cui vogliamo riportare con il presente articolo. Questa settimana è partito un sondaggio in Giappone che ha rivelato quali eroine delle serie shonen sono le più potenti secondo i fan. E anticipiamo che un personaggio femminile di Naruto è tra i nomi che stiamo per riportare.

L’aggiornamento arriva da Goo Ranking, con il sito web che ha chiesto agli utenti quali personaggi femminili di Weekly Shonen Jump siano i più volitivi di tutti. Alcune migliaia di persone hanno indicato Sakura Haruno, che si è aggiudicata il primo posto con più del doppio dei voti di chi si è piazzato al secondo posto.

Per quanto riguarda le altre eroine classificate, abbiamo Maki di Jujutsu Kaisen. A seguire c’è Jolyne Cujoh de Le bizzarre avventure di JoJo, arrivata al terzo posto mentre Kagura di Gintama occupa al quarto. Makima chiude la top 5, guadagnandosi il quinto posto per Chainsaw Man.

Al sesto posto l’eroina che ha guadagnato più punti è Tae di Gintama e al settimo posto c’è, Yoruichi di Bleach, mettendosi davanti a Bulma. E gli ultimi due posti vedono Nami di One Piece al nono posto, prima di Kaori di City Hunter, che chiude la top ten.

Chiaramente, le risposte qui coprono varie serie, ma nessuna eroina riesce a battere Sakura. Il ninja dai capelli rosa potrebbe aver suscitato dibattiti tra i fan durante i suoi anni da genin, ma è diventata un’ottima combattente quando Naruto Shippuden è stato lanciato. Come parte del Team 7, Sakura è diventata un membro vitale del Villaggio di Konoha dimostrando il suo valore. E da questo sondaggio si capisce che il fandom degli anime in generale abbia riconosciuto il suo valore.

Fonte – Comicbook