Haikyuu: svelata la data di uscita ufficiale del film anime

Haikyuu!! è una delle serie shonen incentrate sulla pallavolo più famose e amate in tutto il mondo. E con il presente articolo vogliamo riportare una notizia che molti fan stavano aspettando da molto tempo, relativo al progetto del film anime annunciato in precedenza. Stiamo chiaramente parlando del lungometraggio intitolato Haikyu!! il Film: Battaglia Decisiva alla Discarica, nonché di uno dei due film che fungeranno da finale per la serie animata.

Infatti lo staff del franchise anime ha presentato il trailer di questo primo film di Haikyu!! in occasione dell’evento Festa 2023. Il trailer annuncia il regista, lo scrittore e soprattutto la data di uscita ufficiale, prevista per il 26 febbraio 2024. Infatti possiamo riportare che Susumu Mitsunaka, che ha lavorato già al primo e al terzo anime televisivo della serie shonen, dirigerà e scriverà la sceneggiatura del film.

Lo staff dell’anime aveva annunciato i due film nell’agosto 2022. Il primo film descriverà la “resa dei conti fatale” tra la Karasuno High e la Nekoma High.

Haikyuu un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate, che si è rivelato un vero e proprio successo in Giappone. Infatti la serie è stata la terza più venduta in Giappone con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il 2014. Il manga si è concluso il 20 luglio 2020, dopo 402 capitoli e in Italia il manga ha debuttato nel 2014 grazie a Star Comics.

Le vicende della serie ruotano attorno al giovane Shouyou Hinata che ha come obbiettivo quello di diventare “Il piccolo Gigante” della pallavolo. Così inizia la sua avventura ambiziosa, entrando nel club di pallavolo della sua scuola media. In questo modo ha la possibilità di mettersi in gioco e di partecipare, insieme alla squadra, al torneo interscolastico. Tuttavia lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama. Ma questa sconfitta non abbatte il giovane protagonista, che invece si pone l’obiettivo di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama. Quindi Shouyou continua a praticare la pallavolo anche al suo ingresso nel club scolastico delle superiori, trova proprio il suo rivale.