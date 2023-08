Nelle serie di manga e anime ci sono tantissimi personaggi che sono diventati famosi tra i fan per via del loro potere unico e carismatico. Nella maggior parte dei casi si tratta di protagonisti principali o di supporto. Ad esempio Goku rimane un personaggio iconico in tutto il mondo e la sua kamehameha è conosciuta da chiunque. Lo stesso si può dire di Monkey D. Rufy e Naruto. Ma ci sono anche diversi poteri che sono affascinanti non solo per la loro incredibile potenza, ma anche perché hanno degli effetti collaterali che possono portare l’utilizzatore a conseguenze terribili.

E con la presente discussione il nostro obiettivo è quello di individuare e analizzare i 7 personaggi shonen danneggiati dal loro stesso potere.

I 7 personaggi shonen danneggiati dal loro stesso potere

7) GON FREECSS

Si tratta del protagonista principale di Hunter x Hunter, manga shonen scritto e disegnato dal famoso e amato Togashi. Gon appartiene al gruppo dell’Irrobustimento e proprio per questo eccelle nell’attacco, così come nella difesa, e vanta una straordinaria resistenza. Le sue capacità fisiche sono impressionanti anche prima di aver appreso il Nen. Ma c’è una tecnica devastante e spaventosa allo stesso tempo che ha danneggiato seriamente il suo corpo. Parliamo di Transcension, una tecnica che Gon attiva usando il Nen per forzare il suo corpo a maturare, diventando molto muscoloso e aumentando in modo esponenziale le sue caratteristiche fisiche. L’unica occasione in cui ha usato questo potere, Gon è stato capace di battere con estrema facilità Neferpitou. Ma il costo per arrivare a questo livello è stato assoluto. Gon ha sacrificato la sua energia vitale, il suo Nen e tutto il suo talento per poter concentrare tutte le sue forze in un solo scontro. Al termine della battaglia il suo corpo era talmente malridotto da dover essere perennemente collegato ad un macchinario solo per restare in vita.

6) TOGE INUMAKI

Jujutsu Kaisen presenta diversi personaggi e tra questi ve ne è uno con un potere speciale che può danneggiare seriamente l’utilizzatore, diventando anche un limite. Stiamo parlando di Toge Inumaki, studente del secondo anno, che usa una magia legata alle parole. In quanto appartenente al clan Inumaki, è nato con diversi segni intorno alla sua bocca. La sua tecnica gli permette di infondere le parole che pronuncia con energia malefica e il soggetto che le ascolta sarà così costretto ad agire seguendo il comando pronunciato. Tuttavia l’efficacia della tecnica dipende dal livello dello stregone che ne fa uso ed anche del livello del bersaglio che la subisce. Se usata eccessivamente o se il nemico è molto potente e resistente il prezzo da pagare per Inumaki può essere salato. Infatti può portare a mal di gola, tossire sangue o perdere la voce.

5) NARUTO (BARYON MODE)

Naruto ha conquistato i fan sparsi in tutto il mondo, i quali sanno che tende a combattere spesso con Kurama, la volpe a nove code che ospita nel suo corpo. I due sono diventati grandi alleati, ma questo potere può portare a danni non solo seri, ma anche definitivi. Ed è quello che è accaduto con la Byron Mode che ha sbloccato in Boruto. Si tratta di una trasformazione unica accessibile a Kurama con la sua forza portante. Il processo di attivazione consiste nella fusione del chakra di Naruto e Kurama, che vengono consumati come materie prime per produrre un nuovo tipo di energia. Per quanto potente sia la modalità Baryon, è estremamente pericolosa se usata troppo a lungo o incautamente. Di fatto, l’uso eccessivo di questa forma comporta un rischio ancora maggiore per la vita di Kurama, uccidendola efficacemente. Ed è quello che è accaduto, dato che è stato raggiunto il punto di rottura, che ha causato la distruzione di Kurama. Ora Naruto è privo di un importante alleato.

4) TENSHINHAN

Uno dei personaggi che probabilmente non ci si aspetta di Dragon Ball e che rientra in questa lista, è proprio Tenshinhan. Inizialmente ostile, debutta nel manga come antagonista di Son Goku, ma successivamente, anche grazie ai consigli del Maestro Muten, decide di mettere al servizio del bene le sue abilità e si unisce al gruppo di Goku, diventandone un buon amico. E tra le sue tecniche, ce n’è una che può danneggiare seriamente il suo fisico e i suoi parametri vitali. Si tratta del Cannone dell’Anima ed è la tecnica più potente di Tenshinhan che ha utilizzato contro Cell per permettere a C-18 di scappare. Unendo le mani per formare un triangolo tra il pollice e le altre dita, il guerriero scaglia un’ondata di energia di sezione quadrangolare dall’enorme forza impulsiva. Ma questa mossa consiste nell’utilizzo della “vita” di Tenshinahan al posto del ki. Di fatto questa tecnica è talmente potente che chi la utilizza rischia la morte, e se sopravvive la sua vita si accorcia irrimediabilmente.

3) IZUKU MIDORIYA

Si tratta del protagonista principale di My Hero Academia e il suo sogno è quello diventare un eroe professionista. Tuttavia il manga scritto e disegnato da Horikoshi è ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, quindi sono un requisito fondamentale. E Midoriya inizialmente non può inseguire il suo sogno perché è nato senza superpoteri. Ma la sua vita cambia quando incontra All Might, il quale nota il suo coraggio fino a convincerlo a trasmettergli il proprio One For All, di cui è così il nono portatore. Tuttavia inizialmente non è stata una passeggiata per il protagonista, in quanto non riuscendo a controllare il potere, subiva seri danni fisici come la rottura delle ossa e degli arti.

2) GAI MAITO

Gai Maito è uno dei personaggi più amati tra i fan di Naruto, per diverse ragioni. Non solo per il suo carattere esuberante e bizzarro, ma anche per il suo coraggio e potere incredibile. Si tratta di un Jonin che non utilizza i ninjutsu in quanto specializzato nei taijutsu. E il suo asso nella manica è l’apertura dell’ottava porta, ossia quella del cuore. Ricorre a questa tecnica devastante contro Madara, durante la quarta guerra ninja mettendolo seriamente in difficoltà, portandolo a riconoscere il valore del ninja. Per Madara infatti Gai è il secondo avversario più potente contro il quale ha combattuto dopo Hashirama. Tuttavia le conseguenze nell’attivare questa tecnica sono serie. Semplicemente si perde la vita, ma Gai sopravvive grazie a Naruto, anche se perderà la capacità motoria.

1) ITACHI UCHIHA

Itachi è colui che ha sterminato il suo intero Clan per proteggere il Villaggio della Foglia, e ha dimostrato da subito di essere un ninja prodigio. Quando era ancora pressocché un bambino, ha risvegliato lo Sharingan portato a termine missioni pericolose e insidiose. I suoi poteri oculari sono incredibili, ma ognuno di questi lo ha portato a subire danni permanenti. Infatti l’utilizzo dello Sharingan Ipnotico gli ha costantemente ridotto la vista fino a renderlo cieco negli ultimi attimi di vita durante lo scontro contro suo fratello Sasuke.