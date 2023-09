Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) consiglia un manga da leggere

La nuova generazione di mangaka è piena di professionisti talentuosi e tra questi Tatsuki Fujimoto non può che spiccare fortemente. Infatti è il mangaka di una delle serie shonen più amate degli ultimi anni, ossia Chainsaw Man. E mentre tutto il fandom di Denji aspetta novità circa una potenziale seconda stagione dell’anime di Chainsaw Man, il manga prosegue con la sua seconda parte. Questo ha introdotto chiaramente nuovi personaggi, tra cui uno chiave che si chiama Asa Mikata. Si tratta di una ragazza che possiede il potere del Diavolo Guerra. Con il presente articolo vogliamo riportare che in un recente numero di Shonen Jump, il mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, ha colto l’occasione per consigliare una nuova serie shonen che sta conquistando il mondo. Stiamo parlando di Mama Yuyu.

Mama Yuyu è una nuovissima serie manga per Weekly Shonen Jump, che ha debuttato solo di recente con un capitolo a suo nome. Scritto e disegnato da Yoshihiko Hayashi le vicende di questa nuova serie manga sono descritte con una sinossi che riportiamo di seguito:

“Un’era di pace tra l’eroe e il signore dei demoni, è ormai alle porte. E, in questo mondo pacifico, l’eroe Corleo non è altro che un individuo con una personalità carente. Ma un giorno, davanti a lui si presentano un eroe e un signore dei demoni provenienti da un altro mondo. Come affronterà Corleo il caos che questi invasori porteranno nel suo mondo? Ora inizia un nuovo tipo di epopea fantasy!”

Tatsuki Fujimoto potrebbe essere meglio conosciuto per Chainsaw Man, ma è ben lungi dall’essere l’unica serie creata dal mangaka. Prima di questa, Fujimoto ha scritto e disegnato Fire Punch nel 2016, e pubblicato per otto volumi. Inoltre, fin dal debutto di Chainsaw Man, Fujimoto ha continuato a disegnare storie che hanno sconvolto i lettori appassionati delle sue opere. Racconti come Goodbye, Eri e Look Back riescono a suscitare emozioni devastanti. Proprio per questo, in passato, i vertici di Studio MAPPA avevano dichiarato di voler adattare tutti i lavori di Fujimoto.

