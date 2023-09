One Piece: Inaki Godoi presenta la versione reale di Rufy nella saga di Wano

One Piece di Netflix ha dato prova di sé sia ai fan che alla critica. Dopo decenni di lotte, Hollywood ha pubblicato un successo assoluto con il suo adattamento live-action del manga di Eiichiro Oda. Con una nuova stagione all’orizzonte, i fan di One Piece sono ansiosi di vedere fino a che punto arriverà la serie Netflix nell’adattare la storia di Oda. E ora, la sua stella più importante ha dimostrato di avere quello che serve per sfoggiare il look della saga di Wano di Rufy.

Inaki Godoy ha recentemente visitato il Giappone negli ultimi tempi, e in questa occasione ha deciso di provare il Kendo. Come puoi nel contenuto che riportiamo di seguito, l’attore ha frequentato una lezione in cui si è equipaggiato con una spada da kendo e con abiti tradizionali. Dall’hakama alla corazza decorata, Godoy sembra pronto per la battaglia e dimostra di poter sfoggiare l’aspetto da samurai.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OPcrew_official. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Viene fuerte Wano pic.twitter.com/wiffY200q3 — One Piece Crew 🥳 (@OPCrew_Oficial) September 25, 2023

Ovviamente, questo aggiornamento ha subito entusiasmato i lettori di One Piece. Non è un segreto che l’anime e il manga di One Piece abbiano attirato i fan in tutto il mondo con la saga di Wano. Questo arco narrativo è il più longevo della serie e ha visto Rufy e la sua ciurma su un’isola isolata chiusa. Il loro obiettivo è quello di liberare quest’isola definitivamente dalla tirannia di Kaido.

Ovviamente, Godoy ha quello che serve per dare vita a questo look di Rufy, dopo aver interpretato perfettamente il protagonista della serie shonen nell’arco dell’East Blue. La performance dell’attore di Rufy ha riscosso un forte successo, ricca di recensioni positive anche da parte dei più scettici. Ora la situazione si è letteralmente capovolta, con tutti i fan che non vedono l’ora di vedere molto di più dell’interpretazione di Godoy nei panni di Rufy nella seconda stagione del live-action.

Per quanto riguarda la saga di Wano, l’adattamento anime di Toei Animation ha finalmente concluso il lungo scontro tra Rufy e Kaido, dopo che il protagonista ha risvegliato il Gear Fifth.

