Le uscite targate Panini Comics del 28 settembre 2023 si compongono di una sola uscita degna di rilievo, ovvero il quarto numero dell’edizione compendium di The Witcher, i fumetti tratti dalla famosa saga videoludica a sua volta tratta dal ciclo di romanzi della Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, che è servita da base anche per la fortunata serie tv proposta in streaming da Netflix.

L’universo di The Witcher ha subito un notevole sviluppo e trasformazione nel corso degli anni, passando dai romanzi originali di Andrzej Sapkowski ai videogiochi e infine alla serie TV. Tutto ha avuto inizio con la pubblicazione del primo romanzo, “Il guardiano degli innocenti“, nel 1993, in cui è stato presentato il protagonista, Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutato geneticamente. La serie di libri di Sapkowski ha guadagnato popolarità in Europa orientale e successivamente in tutto il mondo.

Nel 2007, CD Projekt Red ha introdotto il primo videogioco della serie, “The Witcher,” basato sulle avventure di Geralt. I giochi hanno ampliato l’universo, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare il mondo, prendere decisioni morali e affrontare mostri leggendari.

La popolarità dei giochi ha portato alla produzione della serie TV “The Witcher” da parte di Netflix, che ha debuttato nel 2019. La serie, con Henry Cavill nel ruolo di Geralt, ha adattato gli eventi dei libri in una narrazione coinvolgente, introducendo nuovi personaggi e approfondendo le relazioni.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 28 settembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 28 settembre 2023

The Witcher 4

4,90 €

Contiene: The Witcher: Curse of Crows (2016) #1/4

Inizia una nuova storia: La maledizione dei corvi! Geralt e Ciri vengono ingaggiati per eliminare una Strige, cioè una donna che a causa di una maledizione si è trasformata in una creatura tanto orrenda quanto pericolosa. Un incarico rischioso anche per dei Witcher abili come loro due, reso ancora più complesso dai tanti misteri e pericoli imprevedibili che circondano questo tipo di mostro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Lego Star Wars 53

6,90 €

Contiene: la minifigure ufficiale LEGO® dello Storm Trooper!