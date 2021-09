The Witcher – Netflix annuncia la stagione 3, un secondo film anime e non solo

The Witcher è tra i protagonisti dell’evento Tudum di Netflix con una serie di annunci per la gioia degli appassionati delle vicende di Geralt di Rivia.

Netflix ha infatti annunciato la stagione 3 della serie, un secondo film anime (dopo Nightmare of the Wolf) e una nuova serie per bambini e famiglie:

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Nel corso dell’evento Netflix ha diffuso dei video della stagione 2, che debutterà il 17 Dicembre 2021 con otto episodi:

Nella seconda stagione vedremo il debutto di Vesemir, il mentore di Geralt protagonista del film animato Nightmare of the Wolf, interpretato da Kim Bodnia.

It’s the year of Vesemir! Welcome Kim Bodnia as the oldest surviving witcher and Geralt’s beloved mentor, making his debut in The Witcher Season 2. pic.twitter.com/8bojfrU97F — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Netflix sta sviluppando anche la serie prequel The Witcher: Blood Origin, il cui cast include Sophia Brown nella parte di Éile, Laurence O’Fuarain nel ruolo di Fjall e Michelle Yeoh nella parte di Scían.

La serie si svolge in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo della serie principale e racconta una storia di un tempo remoto.

La creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere“, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Di seguito il dietro le quinte diffuso in occasione dell’evento:

