The Witcher: CD Projekt RED annuncia il remake

CD Projekt RED è un’azienda polacca che si occupa dello sviluppo di videogiochi con sede nella città di Varsavia, fondata nel 2002 da Marcin Iwiński di CD Projekt. Oggi riportiamo un aggiornamento molto importanti per tutti i fan di The Witcher.

Infatti CD Projekt Red ha annunciato il remake di The Witcher, un rifacimento completo del primo episodio che girerà su Unreal Engine 5.

L’aggiornamento a sorpresa arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale witchergame. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!

We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP

— The Witcher (@witchergame) October 26, 2022