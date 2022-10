Naruto ha narrato vicende memorabili nel corso degli anni e sicuramente una delle più amate dagli appassionati è lo scontro fraterno tra Itachi e Sasuke Uchiha. Sasuke, membro della squadra 7 composta da Naruto, Sakura e Kakashi ha da subito dimostrato il suo valore e il suo talento ma anche una personalità fortemente tormentata.

Il motivo è legato al fortissimo trauma che ha vissuto da bambino quando, tornando nel suo villaggio, trova tutti i componenti del clan Uchiha senza vita. Si tratta di un crudele sterminio di massa provocato dal suo fratellone, che tanto amava e invidiava allo stesso tempo, Itachi Uchiha. Lo stesso risparmia però la vita a Sasuke dicendogli che non ne sarebbe valsa la pena e che quindi l’unico modo per lui di convivere con quel trauma sarebbe stato coltivare l’odio nei confronti di Itachi per poi affrontarlo.

Durante i primi anni nella squadra 7 Sasuke diventa forte, impara una nuova tecnica e sviluppa lo sharingan e quando incontra suo fratello, infiltratosi a Konoha con Kisame per recuperare Naruto, lo attacca. Ma scopre amaramente che il suo livello è ancora molto inferiore. È per questo motivo, alimentato dal fortissimo odio nei confronti del fratello, che decide di percorrere un percorso oscuro, bramando potere alla mercé di Orochimaru.

E quando finalmente lo scontro finale tra Sasuke e Itachi prende luogo, alla fine il giovane Uchiha scopre di sentirsi ancora più vuoto di prima. Ma è stato davvero Sasuke ad eliminare suo fratello? In questa discussione cercheremo di spiegare perché Sasuke non ha ucciso Itachi.

Naruto – perchè Sasuke non ha ucciso Itachi

ITACHI DIMOSTRA DI ESSERE SEMPRE SUPERIORE A SASUKE

Il ragazzo prodigio del clan Uchiha già all’età di 7 anni, dopo solo un anno di frequenza, fu promosso all’Accademia Ninja come primo della classe e venne assegnato al Team 2. Raggiunse poi il grado di Chunin e dopo appena 6 mesi divenne capo della Squadra Speciale ANBU a 13 anni. Sasuke ha sempre sofferto questo confronto con Itachi e cercava disperatamente di superarlo per farsi notare da suo padre. Ma Sasuke non ha mai davvero raggiunto il livello di Itachi, nemmeno nello scontro finale tra i due nel covo degli Uchiha. La battaglia tra i due fratelli è violenta e intensa. Sasuke sfrutta tutte le tecniche e i frutti del suo allenamento con Orochimaru e sicuramente riesce a mettere in difficoltà Itachi, ma non è mai decisivo e non passa mai in vantaggio.

Utilizza per la prima volta Kirin è una delle tecniche più potenti dell’Arte del Fulmine. Per generarla Sasuke attira dei fulmini naturali direttamente da nuvole temporalesche e li controlla con il chakra per spedirli contro l’avversario. Tuttavia Itachi sopravvive a questo attacco mortale grazie al Susanoo, una delle tecniche dello sharingan ipnotico più potenti di sempre. Si tratta di una gigantesca creatura umanoide costituita dal chakra del suo utilizzatore che lo circonda e combatte per esso. A quel punto Sasuke non può più nulla e ne è consapevole. Decide di ricorrere al potere del segno maledetto di Orochimaru, il quale però prende il sopravvento per affrontare Itachi, sfruttando la tecnica dell’Idra, e impossessarsi dei suoi occhi che tanto bramava.

Naruto – perchè Sasuke non ha ucciso Itachi

ITACHI AVEVA LO SHARINGAN IPNOTICO (MANGEKYO SHARINGAN)

Sicuramente una delle ragioni principali che non ha permesso mai davvero a Sasuke di battere e sovrastare completamente suo fratello è lo Sharingan Ipnotico. Si tratta di è una forma avanzata dello Sharingan che è stata risvegliata solo da alcuni Uchiha. Itachi ne è uno di questi e riesce ad ottenerlo dopo aver aiutato il suo migliore amico, Shisui Uchiha, a suicidarsi. Con il suo Sharingan Ipnotico Itachi è in grado di utilizzare tre particolari e potentissime tecniche, ossia Tsukoyomi, Amaterasu e Susanoo.

Ognuna di queste tecniche sono state utilizzate da Itachi e le ultime due sono state determinanti nello scontro contro il suo fratellino. In particolar modo il Susanoo che non solo ha neutralizzato il Kirin di Sasuke ma ha anche permesso di affrontare Orochimaru e di sigillarlo definitivamente grazie alla spada Totsuka. Il manico di questa spada ha la forma di una bottiglia di Sakè e da qui fuoriesce il chakra, che si blocca assumendo la forma irregolare di una lama. Il Susanoo riesce a sigillare Orochimaru infilzandone il corpo risucchiandolo attraverso la lama che si ritira nel manico della spada tornando allo stato di chakra liquido insieme a Orochimaru. Questo dimostra la grandezza di Itachi al contrario di Sasuke.

Naruto – perchè Sasuke non ha ucciso Itachi

ITACHI ERA MALATO

Un dettaglio che farà capire meglio il motivo per cui Sasuke non ha ucciso Itachi è che l’autore dello sterminio del clan era da tempo malato. Questo spiega tutto ma soprattutto la grandezza di Itachi. Malato e anche quasi cieco, dato che l’utilizzo constante del mangekyo sharingan consuma la vista, non solo ha combattuto contro Sasuke respingendo i suoi attacchi, ma ha sempre controllato le sorti della battaglia. Per di più si è anche occupato dell’intervento di Orochimaru, sigillandolo rapidamente e liberando per sempre suo fratello. Itachi aveva lo scontro sotto controllo, ma non ha ucciso Sasuke semplicemente perché non era quello che voleva.

Lo scontro intenso tra i due fratelli dunque termina con una scena iconica, in cui Sasuke si ritrova spalle al muro, impotente, e con Itachi, avvolto ancora dal suo Susanoo, che lo raggiunge. Prima di cadere al suolo senza vita lo guarda negli occhi e con un sorriso fraterno gli dice: “Mi dispiace Sasuke, non ci sarà un’altra volta”.

Dunque per queste ragioni Sasuke non ha mai superato Itachi e quindi non ha ucciso suo fratello. Quest’ultimo semplicemente muore a causa delle sue condizioni precarie e dello stress generato dal combattimento.