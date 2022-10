Star Comics annuncia la spilla di Athena con la Variant Edition de I Cavalieri dello Zodiaco

La casa editrice italiana, Star Comics, ha annunciato che in occasione del Lucca Comics & Games, coloro che acquisteranno in Piazza Star Comics la Variant Edition de I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya Final Edition, riceveranno in omaggio la spilletta raffigurante Athena, disegnata da Mirka Andolfo.



La nascita della spilletta è collegata alla mostra Eroine di carta, dedicata a Mirka Andolfo. Questa mostra andrà dagli esordi a partire dai webcomic fino ad arrivare a Sweet Paprika e si terrà a Lucca presso il Palazzo Ducale fino al 1° novembre. Tra i suoi disegni ce ne sarà uno dedicato a Saori Kido, ovvero Athena.



La Variant Edition de I Cavalieri dello zodiaco Final Edition è realizzata da Zerocalcare. Sarà caratterizzata da uno speciale box che comprenderà il volume 1 in edizione Variant Cover, 5 spillette e una Star Card da collezione. La Variant Cover, i gadget e il box saranno tutti disegnati da Zerocalcare. Si parla quindi di una delle numerose uscite attese dai lettori.

Questo box è stato progettato con sole cinque spille dei personaggi. Quindi la spilla di Athena è un gadget espressamente creato per onorare la grande passione di Mirka Andolfo per i Cavalieri Dello Zodiaco. Infatti la stessa immagine è stata inserita nella mostra a lei dedicata da Lucca Comics & Games.

La spilletta di Athena sarà regalata a parte e non sarà inserita in una diversa edizione del volume 1 Variant. In ogni caso, vista la grande richiesta, Star Comics riporta di aver deciso di destinare una parte delle spille create per l’evento alle fumetterie, in modo da soddisfarne il maggior numero possibile.

Le fumetterie riceveranno la spilletta appena dopo la conclusione di Lucca Comics & Games. Gli aggiornamenti sulla spilletta arriveranno appena dopo la conclusione della manifestazione e saremo pronti a riportarli quindi restate sintonizzati.

L’autore della Final Edition de I Cavalieri dello Zodiaco, Zerocalcare, sarà presente sabato 29 ottobre e martedì 1° novembre, entrambi i giorni, dalle 14:00 alle 15:30.