One Piece in 25 anni di serializzazione si è reso protagonista di tantissime vicende raccontate e avventure coinvolgenti che hanno appassionato un mondo caratterizzato da un altissimo numero di spettatori e lettori. Un manga caratterizzato da un’idea piuttosto semplice, quella incentrata su un ragazzo il cui sogno è diventare il Re dei Pirati.

Sembra quasi voler raccontare una storia dolce, racchiusa in un desiderio innocente e puro e non da un’ambizione. Sogno e ambizione sono due concetti che viaggiano paralleli e di certo anche quando Rufy è cresciuto, ha combattuto e ha perso la persona a lui più cara è rimasto sempre puro e innocente. Per questa e tante altre ragioni è lui il personaggio più potente della ciurma dei Cappelli di Paglia. Poteva risultare scontato dato che lui è il protagonista del manga e capitano della sua ciurma, ma ci siamo concentrati su altri aspetti.

I componenti all’attivo sono 10 e la figura che più si avvicina a quella del vice capitano è Zoro. Infatti il vice è quella persona che in termini di forza e affidabilità viene subito dopo il capitano. Su Zoro i dubbi sono pochissimi, per non dire inesistenti.

Ma chi è il terzo componente più forte dei Cappelli di Paglia? Domanda che era scontata prima dell’ingresso di Jinbe, il cavaliere del mare. Dopo essersi unito al gruppo, ora la posizione di Sanji è sicuramente insidiata dall’uomo-pesce. In questa discussione cercheremo di stabilire chi è il terzo componente più forte dei Cappelli di Paglia, analizzando Sanji e Jinbe.

One Piece – Chi è il terzo componente più forte dei Cappelli di Paglia?

SANJI E JINBE: CAPACITÀ FISICHE E RESISTENZA

I due componenti della ciurma hanno capacità fisiche diverse e queste ne caratterizzano le loro capacità in battaglia. Infatti dal punto di vista della forza puramente fisica Jinbe sovrasta Sanji, nonostante il cuoco sia incredibilmente forte. Ma contro Jinbe non avrebbe la meglio dato che, essendo un uomo-pesce possiede le abilità tipiche della sua razza, come la capacità di respirare sott’acqua, il nuotare molto velocemente e la forza dieci volte superiore a quella di un comune umano sulla terraferma e venti volte se in acqua. Dunque Jinbe è molto più versatile e soprattutto lascia più garanzie di successo sia su terra ferma che sott’acqua, per ovvi motivi.

Tuttavia c’è anche da dire che Sanji combatte solo ed esclusivamente con le gambe perché salvaguarda le sue mani che utilizza solo per cucinare. Solo questo basta per immaginarsi quanto sia incredibile la forza fisica di Sanji e soprattutto delle sue gambe, che ha allenato così intensamente da aver raggiunto risultati che tengono testa a Jinbe. Ad esempio ha potenziato la muscolatura delle gambe fino a sviluppare la tecnica dello Sky Walk, che gli permette di spostarsi a mezz’aria calciando quest’ultima. Inoltre, durante il viaggio verso l’isola degli uomini-pesce, ha utilizzato nuovamente questa abilità per muoversi ad altissima velocità sott’acqua, chiamando tale variante Blue Walk. Facendone uso riesce ad acquisire una velocità che può rivaleggiare con quella di un uomo-pesce, proprio come Jinbe.

Il confronto tra i due è serrato, ma anche se Sanji è il più veloce di tutti gli altri componenti della ciurma sott’acqua, comunque non lo sarebbe al livello di Jinbe, dato che il cuoco non respirerebbe sott’acqua.

LE AMBIZIONI (HAKI)

Sanji e Jinbe utilizzano entrambi l’Ambizione, meglio nota come Haki. Jinbe è in grado di utilizzare l’Ambizione dell’armatura, ed il suo livello è piuttosto alto, dato che con esso è riuscito a resistere ad un violento attacco di Napoleon impugnato da Big Mom. Sa adoperare anche l’Ambizione della percezione.

Per quanto riguarda Sanji invece sa utilizzare l’Ambizione della percezione ad alti livelli, come dimostrato durante la festa tenuta al palazzo reale dell’isola degli uomini-pesce dove, insieme a Rufy e a Zoro, è riuscito a sentire la presenza di Caribou. È inoltre riuscito ad individuare il corpo di Kin’emon sott’acqua nonostante la profondità del lago impedisse l’uso della vista. La sua Ambizione della percezione è così elevata da avere ricevuto gli elogi di Charlotte Katakuri, un grandissimo utilizzatore di tale potere. Oda stesso ha confessato che il tipo di Ambizione che Sanji sa utilizzare meglio è proprio quello della percezione. Sanji sa utilizzare anche l’Ambizione dell’armatura.

In questa fase del confronto si può dire che c’è un pareggio tra i due in quanto l’uno utilizza meglio un tipo di haki meglio dell’altro e viceversa.

PUNTI DEBOLI DEI DUE COMPONENTI

Jinbe è un uomo-pesce con un forte senso dell’onore, ma nonostante questo è anche disposto a mettere da parte il proprio orgoglio per fini più prioritari. Jinbe ha anche dimostrato grande umiltà nei riguardi della propria forza ed è anche comprensivo nei confronti di chi ha avuto esperienze traumatiche. Il timoniere della ciurma di Rufy a differenza di altri uomini-pesce, non disprezza gli umani, ma al contrario è disposto ad assisterli in battaglia e dare la propria vita per loro se essi godono del suo rispetto.

Per quanto riguarda Sanji invece, è un personaggio estremamente gentile e non si fa mai problemi a esprimere i suoi sentimenti. Soprattutto è molto gentile con le donne e questo si rivela essere un suo punto debole che può creare problemi soprattutto in momenti più movimentati. Ad esempio se in battaglia si dovesse trovare una donna come avversario, si farebbe colpire tutto il tempo in quanto non alza un dito nemmeno se si tratta di un nemico. Questo è successo nell’arco di Wano contro Black Maria.

Dunque questo suo rifiutarsi di affrontare una donna lo porta ad un livello inferiore rispetto a quello di Jinbe e sembrerebbe che il terzo componente più forte della ciurma di Rufy sia proprio Jinbe.