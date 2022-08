One Piece dopo 25 anni di serializzazione, ha introdotto tantissimi personaggi e sicuramente quelli che, anche dopo la conclusione del manga, rimarranno impressi nella mente degli appassionati, saranno proprio i componenti della ciurma di Cappello di Paglia. Di fatto non solo è la ciurma protagonista, ma è sicuramente la più bizzarra è ricca di storie individuali di forte impatto.

Monkey D. Rufy è il protagonista della serie e il capitano della sua ciurma, ma ci sono anche altri componenti di spessore ma soprattutto forza sovrannaturale e carisma da vendere, come ad esempio lo spadaccino Roronoa Zoro. Viste le sue caratteristiche perché Zoro potrebbe essere il capitano di una sua ciurma?

Si tratta di un personaggio che mantiene solitamente un atteggiamento serio. È estremamente intimidatorio e spaventa facilmente gli avversari deboli semplicemente guardandoli. Nonostante in passato abbia ucciso delle persone e agli occhi di alcuni testimoni è considerato violentissimo, rimane una persona di buon cuore. Questo lo si può confermare in quanto quando combatte con persone deboli o innocenti, preferisce usare la parte non affilata delle spade per non ferirli gravemente.

In questa discussione cercheremo di analizzare alcune caratteristiche principali di Zoro per spiegare perché Zoro potrebbe essere il capitano di una sua ciurma.

One Piece – Perché Zoro potrebbe essere il capitano di una sua ciurma?

FORZA FISICA E RESISTENZA SOPRA OGNI LIMITE

In questa sezione sarebbe interessante sbilanciarsi e dire che Zoro è “inferiore” a Rufy solo perché quest’ultimo è il suo capitano. Quella di Zoro è una forza combattiva ed una resistenza fuori dal comune. Ci sono state alcune situazioni in battaglia davvero iconiche dello spadaccino che hanno letteralmente tolto la scena al capitano protagonista.

Durante la Saga di Thriller Bark, dopo lo scontro contro Moria, Rufy si ritrova quasi senza energie. Ma la situazione non migliora, perché si presenta all’improvviso Kuma, che lo cerca. In questa parte del manga c’è tutto quello che bisogna vedere e sapere per capire quanto sia forte Zoro. Per essere un capitano di una ciurma pirata bisogna essere prima di tutto incredibilmente forti e carismatici e Zoro ha entrambe queste caratteristiche.

Per quanto riguarda la forza e la resistenza sopra ogni limite, Zoro cerca di combattere per Rufy, che giace impotente a terra, dopo l’arrivo di Kuma. Grazie agli sforzi di Zoro, Kuma gli offre un accordo. Gli dice che può togliere tutto il dolore di Rufy, ma deve impiantarlo in Zoro. Quindi lo spadaccino deve assorbire tutto il dolore fisico e i danni di Rufy subiti in battaglia. Zoro accetta e Kuma gli dice che potrebbe morire per tutto quel dolore. Dunque toglie tutto il dolore da Rufy e lo materializza sotto forma di cuscinetto, tipico del potere del diavolo Pad Pad. Zoro salta nel dolore di Rufy e non solo sopravvive, ma resta in piedi. Quando Sanji lo trova in quelle condizioni e gli chiede cosa fosse successo, lui risponde “Non è successo niente”.

One Piece – Perché Zoro potrebbe essere il capitano di una sua ciurma?

SICUREZZA NELLE DECISIONI

Per essere un pirata, ma soprattutto il capitano di una ciurma di pirati che fondamentalmente non sempre sono felici di ricevere degli ordini, bisogna essere fermi, sicuri, intelligenti e soprattutto autoritari. Zoro riflette queste caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda la fermezza nelle decisioni, soprattutto quando queste sono difficili da prendere.

Durante la saga di Enies Lobby si verifica un momento memorabile per la ciurma protagonista, in quanto si spezza la la prua della Going Merry. Dopo un danno così grave l’unica scelta da fare è sostituirla con una nuova nave. L’unico ad opporsi è Usopp, che non vuole assolutamente liberarsene e vuole proseguire il viaggio a bordo della Going Merry. Da queste posizioni contrastanti nasce uno scontro iconico tra Rufy e Usopp, il quale chiaramente perde e dunque lascia la ciurma.

Nel prosieguo delle vicende il cecchino continuerà ad affiancare la ciurma nelle vesti di Sogeking. Dopo la fine delle ostilità però Usopp desidera tornare a far pare della ciurma di Rufy e dei suoi compagni. Tutti sono entusiasti di questa svolta ma l’unico ad opporsi è proprio Zoro.

Lo spadaccino dunque si schiera contro il ritorno di Usopp nella ciurma, affermando che non dovrebbe essere riaccettato nell’equipaggio se non si fosse prima scusato con loro. Secondo il suo ragionamento, Rufy non deve fare nulla poiché è stato Usopp a lasciare i suoi compagni. Questo dimostra un modo di pensare distaccato senza farsi coinvolgere dalle emozioni, come invece succede a Rufy.

One Piece – Perché Zoro potrebbe essere il capitano di una sua ciurma?

UN’AMBIZIONE ESIGENTE

Roronoa Zoro vuole diventare lo spadaccino più forte al mondo. Si tratta di un’ambizione esigente, al pari di quella di Rufy che vuole diventare il Re dei Pirati. Inizialmente, quando ha incontrato Rufy per la prima volta, non voleva diventare un pirata, ma sapeva che viaggiando con lui avrebbe avuto la possibilità di crescere tantissimo.

Durante la saga del Baratie, Zoro incontra lo spadaccino più forte del mondo, Drakul Mihawk, e lo sfida a duello. Sapeva che se l’avesse sconfitto sarebbe diventato lui il migliore al mondo. Battere una figura che rispettava e ammirava allo stesso tempo era il suo destino. Tuttavia il membro della Flotta dei sette, dopo avere accettato lo scontro, ferma gli attacchi di Zoro usando addirittura solo un pugnale, fino a spezzare due delle sue spade senza difficoltà.

Lo svantaggio è abissale. Dopo aver capito bene la situazione Mihawk mette al tappeto Zoro, ma si rende conto delle potenzialità e della determinazione del ragazzo. Lo sprona a diventare più forte, dicendogli che lo aspetterà per duellare nuovamente.

Dopo quello scontro Zoro diventa incredibilmente forte e soprattutto riesce a controllare e utilizzare delle spade leggendarie, come la spada di Oden, Enma, estremamente difficile da impugnare. Questa spada tende ad estrarre, ad intervalli irregolari, l’Ambizione dell’armatura del suo possessore in quantità superiori di quelle desiderate da quest’ultimo. Il fatto che Zoro sia in grado di maneggiarla, lascia immaginare la sua potenza spaventosa.