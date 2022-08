One Piece: Oda rivela i suoi piani dopo la conclusione del manga

One Piece ha ripreso la sua regolare serializzazione settimanale dopo la pausa di un mese di Eiichiro Oda in vista dell’arco narrativo finale del manga. Come tutti gli appassionati sanno, Oda lavora sul manga da 25 anni e il suo programma di lavoro è diventato leggendario nella comunità degli anime.

Nonostante non si sappia quanti capitoli caratterizzeranno l’arco finale, il manga è destinato a concludersi. Oda recentemente ha parlato di se in occasione di un’intervista condivisa con Gosho Aoyama, confessando anche in quanto tempo terminerebbe il manga. Ha persino colto l’occasione per rivelare cosa ha intenzione di fare una volta che One Piece sarà finito.

Fin dal debutto del manga, Eiichiro Oda ha lavorato per dare vita alla storia di Cappello di Paglia e al suo obiettivo ambizioso di diventare il Re dei pirati. Il leggendario programma di lavoro di Oda è oggetto di discussione tra i mangaka e i fan della serie.

Il mangaka ha anche affermato di recente che visita la sua famiglia solo una volta alla settimana. Questo perché potrebbe rilassarlo troppo e togliergli la concentrazione nel disegnare il manga.

Nella recente intervista che prevedeva anche un tour della casa di Oda. In questa occasione il mangaka ha rivelato che una volta terminato il manga, cercherà di viaggiare ogni giorno. Questo non dovrebbe sorprendere visto lo stile di vita e di lavoro che i mangaka conducono.

L’arco finale di One Piece è iniziato e ci sono tantissime novità che catturano l’attenzione degli appassionati. Primo fra tutti è il ritorno di Shanks. L’imperatore del mare ha espresso chiaramente il suo obiettivo, ovvero reclamare il One Piece. Inoltre ha anche fermato l’attacco dell’ammiraglio Ryokugyu, che a malapena Momonosuke, Yamato e i nove Foderi Rossi hanno hanno contrastato.

Sicuramente in questo arco finale molti segreti verranno a galla. Soprattutto sullo svolgimento finale delle dinamiche che vedono un mondo in subbuglio. Tra le novità più interessanti c’è quella che vede Buggy il clown con al suo fianco pirati più forti di lui come Crocodile e Mihawk.