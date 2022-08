One Piece: svelata l’alleanza sorprendente di Buggy!

La saga finale di One Piece è iniziata e dopo tanti capitoli, la guerra di Wano si è conclusa con successo. Tuttavia, dato che è una nazione chiusa, i protagonisti del manga non hanno avuto modo di ricevere notizie dal mondo esterno. I mari al di fuori dell’isola hanno subito cambiamenti drammatici. Il nuovo capitolo della serie ha rilasciato uno degli aggiornamenti più sorprendenti rivelando un’alleanza impensabile!

Si tratta del personaggio più imprevedibile di One Piece, Buggy il Clown. Dopo la scioccante rivelazione che l’ha visto diventare ufficialmente uno dei nuovi Imperatori del Mare, il nuovo capitolo svela altre novità incredibili. Apparentemente Buggy ha formato l’alleanza chiamata “Cross Guild” ed è formata da pirati potentissimi.

Gli alleati sono pirati del calibro di Crocodile e Hawkeye Mihawk. In altre parole questi pirati spietati nettamente più forti di Buggy, lavorano con lui. Probabilmente sono sotto di lui da molto tempo dall’ultima volta che è apparso nel manga.

Tale aggiornamento giunge dalla pagina Twitter dell’insider Valdezology. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1056 #OPSpoilers #ONEPIECE

–

–

–

–

–

Shout out to Buggy not only becoming an Emperor, but somehow forming an alliance with Mihawk and Crocodile lol! What is happening outside Wano?!? pic.twitter.com/7D160XvgUi

— Nick Valdez (@Valdezology) August 8, 2022