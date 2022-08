One Piece è tra le più grandi serie manga in assoluto dopo 25 anni di serializzazione. Eiichiro Oda ha realizzato un opera in grado di far sognare e affascinare tutti i lettori appartenenti a diverse generazioni. Andiamo a vedere il nuovo record di One Piece.

Il manga di Oda fa il suo debutto per la prima volta alla fine degli anni ’90. Si concentra sulla storia di Rufy e della sua ciurma, il cui obiettivo è diventare il Re dei Pirati. Con il passare degli anni è diventata una serie pilastro per Shueisha e ha segnato record di vendita uno dietro l’altro.

Oggi riportiamo, senza rimanere particolarmente sorpresi che la popolarità della serie è aumentata nel corso degli anni. Infatti il franchise ha superato una cifra di vendita incredibile ed è persino riuscito a battere un record mondiale, segnando un record di One Piece.

One Piece ha recentemente concluso l’arco di Wano. Rufy e la sua ciurma sono riusciti a rovesciare la tirannia di Kaido e dei suoi Pirati Bestia. Così facendo hanno inaugurare una nuova era di pace per la nazione isolata.

Eiichiro Oda, dopo la conclusione di questo arco narrativo, si è preso una pausa di un mese per prepararsi all’ultimo arco della serie. Gli ultimi capitoli accennano al ritorno di Shanks il Rosso, dopo che Momonosuke e i nove Foderi Rossi hanno respinto l’attacco dell’ammiraglio Ryokugyu.

La pagina ufficiale Twitter di One Piece ha annunciato che il manga conta attualmente oltre cinquecento milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Con questa statistica Eiichiro Oda batte con il suo manga un “Guinness World Record” del 2015, diventando “la serie con il maggior numero di copie pubblicate di un solo autore”. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

-Breaking-

#ONEPIECE has reached #500millionCopies in print worldwide! moreover! The Guinness World Record "the Comic Book Series with the Most Copies Published by a Single Author", certified in 2015, has been renewed and Oda-sensei has been awarded a new official certificate! — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) August 4, 2022

One Piece sta vivendo un anno molto importante e di successo e le novità per gli appassionati non sono certamente finite. Infatti il 6 agosto 2022 debutterà, inizialmente solo in Giappone, il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red. Il quindicesimo film si concentrerà sul passato di Shanks in un’avventura con sua figlia Uta.

La serie animata, in visto del debutto del film, trasmetterà alcuni episodi che si collegheranno proprio a One Piece Red. Dunque ci sarà un breve pausa dalla guerra per Wano per concentrarsi sulla relazione tra Rufy e il figlia del suo ex mentore.