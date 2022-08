One Piece: i prossimi episodi dell’anime si collegheranno al film

Nel manga di One Piece l’Arco di Wano è giunto al termine, ma nella serie animata si trova nel momento più culminante. I fan infatti scalpitano per vedere finalmente il risveglio e il potere del Gear Fifth di Rufy, ma a quanto pare dovranno pazientare ancora un po’ per vederlo.

Infatti sembra che i prossimi episodi dell’anime si concentreranno sulla relazione tra Cappello di Paglia e la figlia di Shanks, Uta. Quindi in un certo senso l’adattamento animato si collegherà al lungometraggio One Piece Film: Red, che debutterà nei cinema giapponesi il 6 agosto.

Sono episodi sicuramente di rilievo in quanto ci si aspetta che molti misteri verranno svelati. Come ci si può aspettare, chiaramente, One Piece Film: Red è avvolto da molti misteri soprattutto se si pensa al fatto che i riflettori sono puntati su Shanks.

Lo stesso vale per il ruolo che la figlia di Shanks avrà nelle vite dei pirati di Cappello di Paglia. Il fatto che Rufy e Uta abbiano interagito tra loro durante la loro infanzia aggiunge altre novità che saranno svelate. Per di più Uta non è ancora apparsa nel manga, anche se le cose potrebbero sicuramente cambiare, specialmente con Shanks il Rosso destinato a fare decisamente la sua parte dell’arco narrativo finale.

Gli episodi che vanno dal 1029 al 1031 si concentreranno sulla relazione tra Rufy e Uta come anticipazione a One Piece: Red. Di seguito infatti riportiamo i titoli dei prossimi episodi:

Episodio 1029 – La figlia del Rosso!

– La figlia del Rosso! Episodio 1030 – La promessa di una nuova era! Rufy e Uta!

– La promessa di una nuova era! Rufy e Uta! Episodio 1031 – La leggenda del Rosso!

Sappiamo la data di uscita del film in Giappone ma al momento non c’è ancora una data europea. Tuttavia Crunchyroll e Toei Animation hanno rivelato che uscirà nelle sale questo autunno.

Il quindicesimo film si concentra su Uta, la cantante più amata al mondo. Rinomata per aver nascosto la propria identità durante le esibizioni, la sua voce è stata descritta come” ultraterrena”. Intorno a lei e al suo passato gli appassionati avranno modo di scoprire anche quello di suo padre, Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori del mare.