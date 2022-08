Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 87

Dragon Ball Super ha ormai concluso la battaglia contro Gas nel precedente capitolo della serie di Toyotaro. Le vicende che coinvolgono i guerreri, non sono giunti alla fine. Di fatto una nuova bozza per il capitolo 87 suggerisce l’idea che le battaglie dell’Arco di Granolah non sono ancora completamente finite.

Allo stato attuale, il manga non ha rilasciato nessuna anticipazione su cosa accadrà dopo l’attuale arco narrativo. Tuttavia questo sorprendente momento di anteprima potrebbe fornire un’idea sul ritorno di un personaggio dopo un periodo di assenza.

Negli ultimi capitoli dell’Arco di Granola Vegeta e Goku sono riusciti ad arrivare ad una situazione pacifica con Granola. Ricordiamo infatti che che in precedenza non voleva altro che vendicarsi sia di loro che dell’esercito di Freezer.

Successivamente però Granola e i due Saiyan hanno scoperto che la madre del cacciatore di taglie, e lui stesso da bambino, erano protetti dal padre di Goku, Bardack. Sfortunatamente per il Cerealiano, Bardack non è riuscito a salvare sua madre dagli Heeter.

Oggi riportiamo un aggiornamento condiviso dall’insider DBSChronicles direttamente sulla sua pagina Twitter. È possibile vedere le nuove bozze delle pagine del prossimo capitolo di Dragon Ball Super. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#dbspoilers#DragonBallSuper Manga Ch87 "The Greatest in the Universe Revealed" Draft Pages

Come si vede dalle bozze, Elec è intenzionato a scappare dal campo di battaglia, dopo che Minaito guarisce completamente Vegeta. Tuttavia ad un tratto il Namecciano viene colpito da un raggio di energia che sembra un po’ familiare. Si potrebbe provare a immaginare di chi si tratta. Il raggio di energia è una sua peculiarità e il personaggio colpito è un namicciano. Tutto ricorda Freezer.

Freezer non è apparso in questo ultimo arco narrativo. Questo è decisamente sorprendente, considerando come il passato di Granolah e gli schemi futuri degli Heeters ruotino attorno al despota. Sebbene non sia confermato che si tratti di un attacco di Freezer, sembra sicuramente uno degli attacchi di energia del villain più popolare di Dragon Ball.

Per scoprire ulteriori novità, non resta che attendere la pubblicazione del capitolo 87, prevista il 19 agosto.