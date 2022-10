Planet Manga annuncia Songgot previsto per il 2023

Planet Manga ha recentemente riportato direttamente sulla propria pagina Facebook che il manga Sonngot arriverà in tutte le fumetterie italiane a partire da gennaio 2023.

Si tratta di un manhwa che ha ispirato la serie TV Songgot: The Piercer. L’autore di Songgot è Choi-Kyu-Sok, già noto tra i lettori italiani per aver realizzato The Hellbound. Quest’ultimo è caratterizzato da due adrenalinici volumi ricchi di mistero e il brivido.

LEGGI ANCHE:



I 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere

Proprio come per Songgot, anche The Hellbound è un manhwa drammatico, horror e soprannaturale coreano, che è stato serializzato per un solo anno dal 2019 al 2020. La storia viene narrata in ben 57 capitoli, raccolti tutti in due soli volumi.

La Panini è una delle case editrici di fumetti più note a livello europeo e mondiale. Diversi manga famosi sono arrivati in Italia grazie a questa casa editrice. Per citarne alcuni Naruto, Boruto, l’attuale manga in ascesa Spy x Family sono distributi in Italia tutti da Planet Manga. Quindi tutti i lettori affezionati a questa casa editrice non possono lasciarsi sfuggire Songgot l’anno prossimo.

Al momento Planet Manga è impegnata alla partecipazione dell’evento più importante dell’anno ovvero il Lucca Comics & Games. Infatti molti sono gli ospiti tra cui il mangaka di Fire Force e Soul Eater, Atsushi Ōkubo. Proprio Planet Manga ha di recente annunciato il primo numero dell’ Ultimate Deluxe Edition di Soul Eater.

Il capolavoro del sensei Atsushi Ohkubo torna in una nuovissima edizione che sarà possibile trovare al Padiglione Panini negli spazi dell’Ex Cavallerizza a Lucca Comics & Games!

Durante l’evento tutti i fan di potranno assistere anche alla trasmissione in anteprima del lungometraggio più atteso, ossia One Piece Film: Red. Si tratta del quindicesimo lungometraggio della serie e si concentrerà sul passato di Shanks e dei suoi legami sconosciuti. Infatti tutti gli appassionati potranno scoprire qualcosa su sua figlia Uta, mai comparsa nel manga.