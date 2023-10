La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è una delle serie anime più apprezzate del momento, e questo lo conferma anche l’ultimo record di vendite riguardante il Volume 1 del Blu-Ray della seconda stagione. Al momento MAPPA sta trasmettendo l’adattamento animato dell’incidente di Shibuya e il pubblico ha avuto modo di ammirare anche in versione animata l’incredibile scontro tra Choso e Yuji, uno dei momenti più alti di tutto l’arco narrativo, senza dubbio.

Come anticipato anche in un nostro scorso articolo, le animazioni di questo primo volume in Blu-Ray dedicato alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen sono state migliorate e da quanto descritto le suddette dovrebbe avere una resa totale maggiore e anche più fluidità. I miglioramenti in questione sono stati fatti per l’adattamento dell’arco narrativo inerente al passato di Gojo, di preciso all’interno di un combattimento che per ragioni di spoiler non andremo a rivelare: forse è stato questo “ritocco” ad alzare l’asticella delle vendite?

Tramite il post di @AniNewsAndFacts leggiamo: “Jujutsu Kaisen Stagione 2 Blu-ray/DVD Volume 1 ha venduto 26.512 copie nella prima settimana di vendita.“ Più di 26 mila copie in circa 1 settimana, davvero incredibile se pensiamo che la serie è presente in streaming su Crunchyroll e i dati si rifanno solamente al Giappone, in attesa della versione nostrana che senza dubbio porterà altri numeri alle statistiche appena descritte.

Jujutsu Kaisen Season 2 Blu-ray/DVD Volume 1 has sold 26,512 copies in its first week of sale. pic.twitter.com/nZcurNdZEP — Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) October 24, 2023

Tali numeri devono essere considerati insieme ad alcuni fattori e tra questi troviamo l’onnipresenza dello streaming. In un mondo così dinamico tali vendite per un Blu-Ray del genere è una manna dal cielo anche se come accennato, molto probabilmente il pubblico ha acquistato il prodotto per via delle animazioni migliorate. Arriveranno anche in territorio nostrano questi rifacimenti? Non ci resta che attendere eventuali date di pubblicazione. Voi cosa ne pensate di questa stagione?

Fonte Twitter