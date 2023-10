L’anime di Jujutsu Kaisen senza dubbio, al momento ha raggiunto una qualità tecnica davvero molto alta e gli ultimi scontri dell’arco di Shibuya hanno lasciato il pubblico a bocca aperta, anche se l’adattamento dell’arco narrativo del passato di Gojo ha subito delle critiche per quanto riguarda il lato tecnico, anche se la storia è stata molto apprezzata, infatti in quel caso abbiamo scoperto di più sullo stregone supremo.

Come speravano in molti tali animazioni sono state aggiustate all’interno del Blu-Ray della seconda stagione, completando così il livello tecnico generale. L’upgrade animato è avvenuto nello specifico per lo scontro tra Gojo e Toji e da come vedete in calce l’immagine è molto più nitida dell’originale e quindi i fan possono davvero stare tranquilli.

La differenza è alta e le modifiche apportate sono senza dubbio importanti e quasi sicuramente cambiano il tono della battaglia. Al momento, per fortuna, l’arco dell’incidente di Shibuya sta offrendo dei momenti altri anche per quanto riguarda le animazioni e ora come ora non c’è niente che si debba migliorare a livello tecnico. Le edizioni home video esistono anche per questo, e MAPPA ha fatto la scelta giusta.

Jujutsu Kaisen 2: arriva il Blu-Ray con le animazioni migliorate

Quest’estate poco prima della pausa il pubblico si è lamentato di alcune animazioni degli episodi 25-26-27-28, evidenziando alcuni problemi con i frame, la nitidezza e la fluidità di un combattimento con al centro Gojo. La scelta qualitativa è stata fatta per la sicurezza pubblica, inserendo effetti ghosting e dimmer per evitare emicranie e convulsioni nello spettatore. Queste regole non valgono nelle edizioni home video, quindi ecco perché abbiamo una qualità maggiore.

Il team di MAPPA Studio ha scelto di pubblicare la sua versione originale dell’arco narrativo di Gojo’s Past all’interno di questa raccolta home video, quindi se non ti sono piaciute alcune animazioni ora è il momento del riscatto.



Fonte Comic Book