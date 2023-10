Jujutsu Kaisen la scorsa settimana ha mostrato nella seconda stagione dell’anime lo spettacolare combattimento tra Yuji e Choso, dove quest’ultimo ha mostrato un’antica e preziosa tecnica che vede il controllo del proprio sangue, dove tramite coagulazione e condensazione diventa un’arma davvero letale. Itadori ne ha avuto un assaggio ma tramite un ingegnoso stratagemma è riuscito a tenere testa al suo nemico.

Come leggiamo tramite Comic Book la puntata prenderà il titolo di “Flucctuations”, e in attesa della sua trasmissione ufficiale il 26 ottobre, potete ammirare in calce delle nuove immagini promozionali, dove vediamo al centro anche Fake-Goto, una delle figure centrali degli scorsi episodi.

Stando alle nuove immagini Choso e Yuji non compaiono e oltre Goto notiamo Mei Mei, una Maledizione e tanti altri. Ovviamente se i due non compaiono non vuol dire che non vedremo lo scontro, anche se da un lato il suddetto potrebbe non continuare in questa puntata: non resta che attendere.



Jujutsu Kaisen 2×14: diffuse alcune immagini per la prossima puntata

Ormai Gojo è stato intrappolato e molto probabilmente a breve si paleserà anche Sukuna, il Re delle Maledizioni, che rammentiamo sta usando il protagonista come recipiente. La puntata di Jujutsu Kaisen sarà trasmessa in Giappone il 26 ottobre e come sempre arriverà qualche ora dopo su Crunchyroll, che al momento non offre ancora il doppiaggio ma i sottotitoli in numerose lingue, compreso l’italiano.

Se volete recuperare e vedere l’anime sappiate che al momento è solamente disponibile su Crunchyroll, mentre il manga è pubblicato in Italia da Panini. Se invece volete seguire capitolo dopo capitolo in simulcast la storia, vi invitiamo a scaricare/visitare Manga Plus, l’app ufficiale per leggere le ultime novità presenti sulla rivista Weekly Shonen Jump. State seguendo i nuovi episodi? Per la maggior parte del pubblico Choso vs Itadori è il miglior combattimento di sempre su Jujutsu Kaisen.

Fonte Comic Book