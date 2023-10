L’Attacco dei Giganti: qual è la definizione di libertà per Eren?

L’Attacco dei Giganti sta per rilasciare la seconda parte della stagione finale dell’anime che sancirà la definitiva conclusione delle vicende di Eren Jeager. E in occasione di questo evento importante, prima del gran finale, L’Attacco dei Giganti ha collaborato con NHK per condividere una storica intervista con Eren Jeager. E con il presente articolo vogliamo riportare la sua personale definizione di libertà.

La conversazione si è svolta lo scorso fine settimana e la conversazione è come sempre, animata da MAPPA. In questo modo NHK ha potuto intervistare Eren come se fosse una persona reale. Scopriamo che la definizione di libertà di Eren è cambiata nel corso della sua vita.

“Penso che la libertà sia quando le persone possono continuare con la loro vita quotidiana senza essere minacciate. Tutto quello che ho sempre desiderato era poter fare un pisolino sotto l’albero” dice il figlio di Grisha. Ma quello non era abbastanza per Eren, il quale era desideroso di vedere un panorama. “Quindi volevo lottare per questo. Volevo solo combattere.”

Tutti i fan de L’Attacco dei Giganti non saranno sorpresi da questa dichiarazione visto che per tutta la serie Eren non ha fatto altro che combattere. All’inizio delle vicende, Eren era un bambino semplice, ma il suo cuore si è indurito per aver compreso la realtà in cui viveva. Inoltre l’aver visto sua madre morire in modo atroce lo ha segnato profondamente. Da allora Eren ha solo desiderato sterminare ogni singolo Gigante senza mai porsi limiti. Per lui, l’unica strada verso la libertà è combattere, ed è il solo modo che conosce per raggiungere il suo obiettivo.

Per anni, l’anime de L’Attacco dei Giganti ha mostrato la costanza di Eren per il raggiungimento del suo obiettivo, ma la sua disperazione ha preso una svolta nella quarta stagione. Infatti alla fine si è trasformato nel più grande nemico dell’umanità, e i suoi amici più cari hanno cercato in ogni modo di farlo tornare a ragionare. A questo punto, sembra impossibile per Eren tornare indietro in quanto è a un passo dalla sua visione della libertà. E preso scopriremo nell’anime se realizzerà o meno il suo scopo, con il finale dell’anime in arrivo il 4 novembre.

Fonte – Comicbook