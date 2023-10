Attack on Titan: il produttore si scusa per non aver pubblicato ancora un trailer per il gran finale

La puntata finale di Attack on Titan andrà finalmente in onda il 4 novembre, dopo la pubblicazione della prima parte del gran finale avvenuta nel mese di marzo: se non avete ancora visto tale puntata vi invitiamo a passare su Crunchyroll. Doveva già essere stato pubblicato un trailer per questa parte finale, dato che la data di trasmissione è alquanto vicina.

Come leggiamo su Comic Book Tetsuya Kinoshita, uno dei produttori di lunga data della serie ha espresso le sue scuse al pubblico: “Purtroppo il trailer è ancora in lavorazione: doveva uscire oggi, ma non siamo riusciti a pubblicarlo. Stanno lavorando tutti duramente, quindi vi invito ad avere molta pazienza in merito. Buona giornata”.

Sorry. No PV today.Still in production. Everyone working so hard. Please be patient.

Have a nice day!#AOT #shingeki #AttackOnTitan — Tetsuya Kinoshita (@TetsuyaKinosita) October 23, 2023

Una grandissima fetta di pubblico stava attendendo questo trailer, specie quegli spettatori che non hanno letto il manga e non sono consapevoli di quello che gli aspetta. Eren Jeager continuerà la sua Marcia dei Colossali, intento a distruggere per sempre tutta l’umanità. Nel corso di questi mesi sono stati anche condivisi dei poster promozionali con alcuni spoiler all’interno, solamente che chi non ha letto il manga non se ne rende conto.

Speriamo che tutto questo lavoro non porti a uno slittamento anche per quanto riguarda la puntata finale di Attack on Titan, vista l’incredibile mole di mansioni menzionate appunto, dal produttore della serie. Forse questa settimana sarà pubblicato il trailer finale di questa parte conclusione dell’anime tratto dal manga di Isayama, uno degli autori più influenti degli ultimi anni insieme a pochi altri.

Rammentiamo che dopo tanti anni e “divisioni” varie, l’anime di Attack on Titan giungerà finalmente alla sua conclusione, portando all’attenzione degli spettatori dell’anime uno dei finali più discussi degli ultimi anni, capaci di far perdere il sonno anche allo stesso autore che per un periodo non sopportava di aver deluso i suoi lettori.

Fonte Comic Book