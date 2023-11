Spy x Family: l’anime omaggia la trasformazione Super Saiyan di Goku

Spy x Family è pronto a tornare ad essere a serie al centro dell’attenzione dei fan per la fine di questo 2023. Infatti è recentemente tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime. E il 22 dicembre debutterà sul grande schermo con il primo lungometraggio intitolato Code White.

Attraverso i primi episodi della seconda stagione, Spy x Family ha ribadito che il vero protagonista rimane Anya. Dopotutto è la regina delle scelte inaspettate, e con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio dell’anime di Studio Wit e Cloverworks ha omaggiato la trasformazione di Son Goku in Super Saiyan proprio con Anya. La sensitiva ha attinto alla sua forza interiore nell’ultimo episodio della seconda stagione, e tutti gli amici che le stavano intorno l’hanno vista “cambiare aspetto”. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider RinSS_hi. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Everyone's faces at the end after Anya went into super saiyan mode only to still fail the tests were pure gold.#SPY_FAMILY pic.twitter.com/D0MnqUUnjk — RinSS (@RinSS_HI) October 28, 2023

Come si può vedere, l’intero momento è accaduto all’Eden College, dove Anya si è ritrovata a dover spingersi oltre i propri limiti durante la lezione. La piccola esper ha dovuto affrontare un test difficile ed era molto determinata a superarlo. Ma l’eccessiva concentrazione e determinazione hanno portato Anya a trasformarsi essenzialmente in Super Saiyan durante il test. Tutto questo non è accaduto nella sua testa, visto che i suoi compagni di classe hanno assistito a tutto.

Purtroppo, i capelli rosa di Anya non sono diventati dorati durante il quiz, ma è stata circondata da un’aura dorata tipica dei Super Saiyan. Purtroppo, la sua esplosione di potere è scomparsa con la stessa rapidità con cui era arrivata. Finora, la seconda stagione di Spy x Family si dimostra un bel seguito della prima e si sta preparando per un grande arco narrativo. Stiamo parlando della grande crociera che la famiglia Forger sta per vivere. Yor e Lord saranno messi duramente alla prova dato che dovranno nascondere i loro alter ego.

Tatsuya Endo ha debuttato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha nel 2019 e ha relativamente riscosso un importante successo in poco tempo. Il 22 dicembre di quest’anno infatti, debutterà il primo film, che vede il coinvolgimento del mangaka come supervisore e character designer dei personaggi.

Fonte – Comicbook