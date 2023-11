Dopo un mistero durante oltre 1000 capitoli, Eiichiro Oda ha rivelato uno dei segreti più grandi del mondo di One Piece, dove al centro vediamo lo scienziato più importante della Grand Line: Vegapunk. A quanto pare il sensei ha condiviso un dettaglio inquietante al riguardo, dove al centro vediamo la grande testa del dottore appunto. Quando i progetti e il ruolo di Vegapunk sono stati svelati in questa saga, il pubblico ha scoperto che quest’ultimo ha creato sia i Seraphim che i Pacifista, scombussolando anche tutta la realtà generale del mondo di One Piece.

Nonostante lo scienziato si sia prostrato al Governo, ha condotto nel corso del tempo delle ricerche su quando accaduto nel Secolo Vuoto e come sappiamo ha scoperto dei dettagli che non dovevano essere scoperti, e ora con la presenza dei Mugiwara su Egghead tali informazioni rischiano di essere diffuse a macchia d’olio e per questo il Governo ora vuole uccidere il dottore.

Durante le classiche SBS del volume 107 di One Piece, i lettori hanno chiesto a Oda come fa Vegapunk a lavarsi quell’enorme testa e l’autore come sempre ha messo a disposizione il suo sapere verso il pubblico, confermando che lo scienziato immerge la sua testa all’interno di una vasca gigante, dove dei pesci gli puliscono tutto quello che c’è da pulire. Insomma, un modo di lavarsi bizzarro per un personaggio bizzarro.

Un dettaglio divertente senza dubbio che aumenta ancora di più la curiosità intorno a questo importante personaggio, al momento preso di mira dal Governo perché ormai sa troppo. Fortunatamente ci sono i Mugiwara e altri personaggi a difendere lo scienziato, anche se alla fine la situazione attuale sull’isola di certo non è delle migliori, specie dopo il KO di Luffy: come si risolverà il tutto?

