Spy x Family: un nuovo trailer rivela i primi dettagli dell’arco della Crociera

La seconda stagione dell’anime di Spy x Family rappresenta uno dei più grandi ritorni anime della stagione autunnale. Infatti lo scorso anno il franchise shonen ha riscosso un successo talmente importante da ricevere una conferma immediata di una seconda stagione del suo primo film anime.

Con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo trailer che anticipa quello che i fan vedranno dai prossimi episodi in poi del nuovo arco della seconda stagione. Infatti la famiglia Forger sarà ancora una volta protagonista di uno degli archi più grandi del franchise. Si intitola la “Grande Avventura in Crociera” e sarà una parte importante della stagione in corso.

La Grande Avventura in Crociera vedrà i Forger salire a bordo di una nave crociera di lusso nel tentativo di godersi una vacanza insieme. Questa trama si concentrerà maggiormente su una missione segreta che riguarderà in particolare Yor. Impiegato dalla vedova di un boss della mafia e da suo figlio, Yor Forger deve ora proteggere la coppia da un assalto di assassini che stanno cercando di annientarli. Non bisogna dimenticare che questa sfida sarà dura per Yor, soprattutto quando si tratta di mantenere segreta la sua professione a Loid.

La seconda stagione di Spy x Family è ancora una volta prodotta da CloverWorks e Wit Studio. Oltre alla serie televisiva, ila famiglia Forger debutterà per la prima volta sul grande schermo il 22 dicembre di quest’anno con il primo film. Si intitolerà Code White e al momento non ci sono notizie su una data o finestra di uscita mondiale.

Spy x Family è un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha nel 2019 ed è tutt’ora in corso. Gli eventi del manga e della serie in generale ruotano attorno all’agente segreto Twilight, che portare a termine la sua missione più difficile. Deve fingere di essere un padre di famiglia e quindi metter su una famiglia fittizia. Fingendosi un marito e padre amorevole, il suo obiettivo reale è quello di avvicinarsi a un politico di alto profilo. Quello che non sa, però, è che sia Yor, sua moglie, che Ania, sua figlia, nascondono un segreto come lui. La giovane donna è assassina per conto della Garden, mentre la bambina è una Telepate.

Fonte – Comicbook