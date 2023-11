Il finale di Attack on Titan si sta avvicinando e noi siamo pronti ad accogliere tale conclusione, attesa ormai da tutto l’anno. Dopo l’annuncio ufficiale dell’uscita da parte di MAPPA è stato anche pubblicato un trailer finale davvero esplosivo, che ha messo in moto tutte le vicende che vedremo appunto all’interno dell’ultima puntata dell’anime, confermata per una durata complessiva di 90 minuti, quindi 1 ora e mezza.

Hajime Isayama ha pubblicato un messaggio speciale in merito a questo finale, arrivato dopo 10 anni dall’inizio ufficiale della serie animata e dopo qualche anno dalla fine ufficiale del manga. Come leggiamo su Comic Book l’autore originale ha detto la sua su questa conclusione: “La sequenze culminante che vediamo nella metà di questo grande finale è stata complessa da disegnare anche per me, quindi ho pensato subito a MAPPA e tutte le difficoltà per quanto riguarda l’animazione.

Mi è dispiaciuto veramente per MAPPA e posso capire le difficoltà nell’animare la scena che vedrete appunto, verso la fine della storia. Anche in questo caso ho avuto la mia parte per quanto riguarda la conclusione dell’anime, quindi vi invito a guardare tutto con attenzione e amore.” Ha chiuso così Isayama all’interno della sua lettera speciale ai fan.

Attack on Titan: anche Hajime Isayama è pronto al gran finale dell’anime

Manca davvero poco per Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2, visto che quest’ultimo debutterà in Giappone il 4 novembre e sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll poco dopo il suo debutto all’estero. Come anticipato la puntata sarà un vero e proprio film, visto che alla fine durerà 90 minuti proprio come anticipato dai leak delle scorse settimane.

Una corsa incredibile sta finalmente per chiudersi e anche il pubblico che non ha letto il manga potrà godersi la fine di questa sanguinosa epopea. Voi la attendete con ansia?

Fonte Comic Book