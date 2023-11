One Piece: Eiichiro Oda parla del 25° anniversario dell’anime

L’adattamento anime di One Piece è in corso da oltre 20 anni, e Toei Animation si impegna da sempre a riportare gli eventi dei Cappelli di Paglia sul piccolo schermo. Al momento nel manga si sta svolgendo la saga finale, mentre invece per quanto riguarda la serie anime, questa ha finalmente mostrato la fine del lungo e violento scontro tra Kaido e Rufy. Con l’avvicinarsi del venticinquesimo anniversario della produzione targata Toei Animation, il mangaka Eiichiro Oda ha colto l’occasione per parlare del risultato raggiunto.

Oltre a creare la storia della Rotta Maggiore, Eiichiro Oda ha recentemente avuto un ruolo importante nella realizzazione della prima stagione del live-action di One Piece. Lavorando come produttore esecutivo, gli showrunner hanno spiegato spesso nel dettaglio come quasi tutte le decisioni prese per la serie prima di passare, dovessero ricevere sempre il consenso di Eiichiro Oda. Il mangaka infatti è così coinvolto nella serie Netflix che ha confermato lui stesso la seconda stagione attraverso un video speciale. In questa occasione, Oda ha comunicato ai fan che ci sarà Tony Tony Chopper come importante prima novità. Dunque si può facilmente intendere che continuerà a far parte dello staff di Netflix anche in futuro.

In un messaggio speciale ai fan, Oda ha parlato dell’anime del franchise e dei suoi 25 anni dicendo “Lascia che ti travolga, One Piece! L’anime è ora al suo 25° anniversario! Non è fantastico?“. Ha poi continuato rivelando che a volte riesce a guardare gli episodi e ha poi fatto riferimento alla possibilità di guardare l’intero anime su YouTube 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Infatti la pianificazione è pazzesca. “Se lo guardi continuamente, puoi finirlo in venti giorni!” esclama Oda. Chiaramente sarà possibile anche recuperare gli ultimi episodi. Questa programmazione per Oda è pura magia e invita tutti i fan a lasciarsi trasportare dagli episodi come se fosse musica di sottofondo.

Anche se la saga finale è già in corso nel manga, il manga non si concluderà così presto e potrebbe avere ancora diversi anni davanti a sé. Basti anche pensare che Oda sarà nuovamente impegnato con la seconda stagione del live-action che comporterà diverse pause dal manga.

