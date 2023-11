L’Attacco dei Giganti: la serie animata di conclude ufficialmente dopo 10 anni

Dopo 10 anni dal suo debutto sul piccolo schermo, l’anime de L’Attacco dei Giganti si è concluso ufficialmente. Dopo il manga, anche la serie anime di Studio MAPPA ha visto la conclusione delle vicende violente di Eren Jaeger e dei suoi compagni. Alla luce di quanto rivelato nel gran finale de L’Attacco dei Giganti, con il presente articolo vogliamo analizzare alcuni dei momenti più importanti accaduti durante e dopo lo scontro tra l’esercito ricognitivo e Eren Jaeger.

La battaglia finale si è conclusa con la vittoria di quello che è rimasto dell’esercito ricognitivo. Nonostante Eren sia riuscito a riportare in vita un certo numero di Giganti del passato affinché combattessero per lui, Mikasa è riuscita a sferrare il colpo di grazia su Jaeger. Armin è anche riuscito a tenere testa a Eren nella sua forma di Gigante Colossale. Tagliando la testa di Eren, Mikasa lo saluta in lacrime baciandolo e immaginando un mondo migliore in cui i due avrebbero potuto stare insieme.

Prima che tutto si concluda, Eren riesce a far tornare normali e umani un certo numero di persone trasformate in Giganti. Tra questi c’era Connie, Jean e altri che ora sono finalmente liberi e di tornare a vivere le loro vite. Ciò significa che anche personaggi con dentro sé i poteri dei Giganti come Annie, Reiner, Armin e Falco hanno perso il loro potere. Quindi ora hanno l’opportunità di avere una durata di vita molto più lunga di quanto originariamente era previsto per loro.

Mentre la maggior parte dell’esercito ricognitivo è sopravvissuto, lo stesso non si può dire per Zeke Jaeger. Infatti il capitano Levi è riuscito a ottenere la sua vendetta, uccidendo il Gigante Bestia. L’episodio finale vede Mikasa rimuginare su ciò che è accaduto, dando modo agli appassionati di capire che il mondo sarebbe andato avanti in un futuro non molto diverso da come Eren lo ha lasciato. Di fatti una scena post credits mostra un evento lontano nel futuro, con una giovane esploratrice che scopre lo stesso albero che Ymir aveva trovato per portare il potere dei Giganti alla sua gente, mostrando potenzialmente l’inizio di un nuovo ciclo di distruzione.

