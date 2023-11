One Piece: una nuova teoria emerge tra i fan

One Piece da quando ha debuttato nel 1997 ha svelato molti segreti, ma altrettanti rimangono tutt’oggi nell’ombra. Dall’inizio della storia, Eiichiro Oda ha svelato una serie di verità non dette, e ce ne sono molte altre che i fan devono ancora scoprire. Ma quando non si hanno dettagli dal mangaka, nascono allora le teorie e con il presente articolo vogliamo riportare che ne è emersa una nuova riguardante Makino e sul padre del suo bambino senza nome.

Makino è la barista del villaggio Foosha ed è diventata madre dopo il salto temporale del manga. Dopo il time-skip One Piece mostra Makino cambiata ma la grande novità è che teneva in braccio un bambino, lasciando i fan sbalorditi. Dopotutto, la giovane donna era single quando Rufy lasciò il suo villaggio natale, ma chiaramente poi qualcosa è cambiata.

Per anni, i fan hanno teorizzato sul padre del figlio di Makino. E molti credevano che questo fosse Shanks perché il Rosso avrebbe sedotto Makino durante un viaggio attraverso l’East Blue dopo che Rufy aveva preso il mare. Altri fan hanno teorizzato che il padre fosse un semplice uomo, ma la maggior parte puntava su un pirata. Ma l’ultima illustrazione rilasciata da Eiichiro Oda ha portato i fan a stravolgere la teoria su Shanks in quanto ora tutti cominciato a credere che il padre del bambino sia Benn Beckman.

Eiichiro Oda ha pubblicato un nuovo sketch di One Piece Film: Red dedicato ai Pirati del Rosso. Questa mostra Beckman bere a un tavolo con Makino lì vicino. Dato il suo sorriso e il suo rossore, i fan pensano che Makino sia innamorata di Beckman.

Ovviamente, One Piece deve ancora rivelare informazioni legittime sulla vita amorosa di Makino. La donna ha condotto una vita forte e non c’è dubbio che sarà una mamma coraggiosa ma single. Di recente abbiamo rivelato un’altra informazione interessante riguardante il vice capitano dei pirati del Rosso. In particolare, Eiichiro Oda nella rubrica SBS del nuovo volume di One Piece (il 107) ha rivelato che Beckman ha effettivamente tagliato il braccio di Kidd.

Fonte – Comicbook