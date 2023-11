Jujutsu Kaisen: svelato uno dei migliori scontri della stagione 2 e del 2023

L’ultimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è da considerarsi come uno dei più visti di sempre per diversi motivi. Infatti questa ha permesso ai fan di vedere tre grandi personaggi sul punto di morire, dopo aver rivelato il ritorno in vita di Sukuna, il re delle maledizioni.

Il tutto è accaduto durante l’arco dell’incidente di Shibuya. Oltre a questi momenti importanti, Studio MAPPA ha regalato una dei migliori scontri dell’anime dell’anno, con il ritorno di Toji nella grande mischia.

Il quindicesimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen riprende esattamente dalla fine del precedente. Megumi aveva fatto il suo ingresso in battaglia e stava usando il suo dominio nel tentativo di aiutare Nanami e Maki. Infatti erano entrambi in difficoltà nell’affrontare il mostro noto come Dagon. Proprio in questa fase dell’anime, arriva una svolta sconvolgente.

Stiamo parlando del ritorno di Toji, che sfrutta l’apertura creata da Megumi mentre stava gareggiando per abbattere l’essere più potente attualmente in combattimento. Fortunatamente per gli studenti e gli insegnanti di Jujutsu Kaisen, Dagon era all’altezza di Toji. Quest’ultimo infatti concentrava tutti i suoi sforzi per sconfiggere l’avversario il cui dominio rilasciava un torrente copioso d’acqua che mirava a uccidere chiunque si trovasse nel dominio.

La battaglia stessa ha contribuito a mettere in mostra le capacità di Studio MAPPA. Lo studio di animazione infatti si riconferma come lo studio che ha creato alcune delle migliori scene animate del 2023. In una visualizzazione grafica, Toji non solo riesce a sconfiggere Dagon, ma lo fa anche in modo disgustoso. Dopo questo combattimento, Toji si trova faccia a faccia con Megumi, nonché suo figlio.

L’arco dell’incidente di Shibuya ha svelato contemporaneamente alcune delle più grandi minacce a Yuji e ai suoi amici. Non solo al momento Geto ha imprigionato Gojo nel Regno della Prigione, ma ora ci sono nuove minacce come Toji e Sukuna. Le probabilità di successo per gli studenti della scuola di stregoni sono fortemente sfavorevoli, ma bisogna continuare a guardare l’anime per scoprire come andrà a finire.

Fonte – Comicbook