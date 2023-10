Jujutsu Kaisen: Toji torna nel nuovo episodio dell’anime

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha finalmente dato il via alla prima serie di veri combattimenti dell’arco dell’incidente di Shibuya sul piccolo schermo. E con il presente articolo vogliamo riportare che i momenti finali del nuovo episodio hanno rivelato il grande ritorno di Toji Fushiguro. Al momento gli eventi che l’anime sta narrando, vedono un situazione generalmente caotica dopo che Satoru Gojo è stato sigillato nel Regno della Prigione. Dunque Yuji Itadori e gli altri stregoni si sono rimboccati le maniche e cercano di fare del loro meglio per rimpiazzare in qualche modo Gojo. Ma ora la situazione è peggiorata con il ritorno in scena di Toji, riportato in vita in modo scioccante.

La seconda stagione dell’anime della serie shonen di Gege Akutami, ha rivelato che attraverso una tecnica di uno degli stregoni che aiutava Geto, Toji è tornato in un nuovo corpo. Tuttavia doveva ancora fare la sua mossa. Ma quando Kento Nanami, Maki Zenin e Naobito Zenin si sono ritrovati davanti a uno dei loro momenti più intensi contro un nuovo avversario, Toji decide di fare la sua mossa a sorpresa.

Il tutto è accaduto nell’episodio 14 di Jujutsu Kaisen. E Nanami, Maki e Naobito stavano proseguendo il loro scontro contro uno Spirito Maledetto. Questo si è poi rapidamente evoluto al punto da riuscire a intrappolarli tutti nella sua espansione del dominio. Megumi Fushiguro ha cercato di aiutare forzando per creare una breccia affinché tutti potessero scappare prima che fosse troppo tardi. Ma mentre l’episodio volgeva al termine, Toji compare in modo entusiasta.

Toji si è affermato come uno dei combattenti più pericolosi del passato poiché aveva già sconfitto Gojo. In seguito è stato sconfitto dallo stregone che aveva sbloccato il suo livello divino riuscendo così ad imporsi. Ma ora l’unico in grado di poter tener testa e tenere a bada Toji, è fuori dai giochi. Quindi al momento non c’è nessuno al livello di Gojo. Inoltre con tante Maledizioni da affrontare, sarà molto problematico affrontare Toji e tanto meno sperare di sconfiggerlo senza troppi problemi.

