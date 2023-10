One Piece 1096: chi è Jinny?

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua lunga serializzazione. E pare che Eiichiro Oda non abbia intenzione di fermarsi nemmeno con il nuovo arco narrativo finale della serie shonen più famosa del mondo.

Dopo la conclusione dell’arco di Wano, One Piece ha dato il via all’arco dell’Isola del Futuro. E da questo punto in poi, il manga ha rivelato moltissimi colpi di scena. E con i capitoli 1095 e 1096, il mangaka ha disegnato probabilmente il flashback più incredibile e iconico di sempre. I fan hanno infatti scoperto finalmente maggiori informazioni sull’incidente dell’isola di God Valley e delle atrocità che il Governo Mondiale continua ancora a nascondere al mondo.

Al centro dei riflettori vi è Kuma, che Oda ha rivelato essere un discendente dei bucanieri. Per questo motivo questa gente ha subito persecuzioni dai Draghi Celesti fino a essere schiavizzati. E dopo aver vissuto traumi indelebili sulla sua pelle, come l’aver visto i suoi genitori morire, Kuma tenta di scappare ma viene fermato da altri schiavi. A soccorrerlo ci pensano un giovane Ivankov e un personaggio mai visto prima. Stiamo parlando di Jinny e con il presente articolo vogliamo rivelare maggiori dettagli su questo nuovo personaggio mai visto prima.

Jinny ha debuttato nel manga nel capitolo 1095 e in quello successivo è possibile capire qualcosa in più, anche se non sulla sua identità o provenienza. Possiamo però riportare che si tratta di un personaggio molto intelligente, coraggioso e ingegnoso. Infatti è lei il cervello della fuga, poi riuscita, da God Valley e dal terribile torneo della caccia ai nativi organizzato dai Draghi Celesti. Si scopre che l’unico modo per sopravvivere è fuggire e Jinny spiega che la chiave per la loro fuga sono i premi del torneo. Questi sono due Frutti del Diavolo, quello Zoo Zoo di tipo Mitologico Woh Woh modello drago azzurro e quello Paramisha Pad Pad.

E grazie a Jinny quindi se esiste un piano di azione, e probabilmente è grazie a lei se si è verificato l’incidente più disastroso della storia dei pirati. La giovane schiava di quattro anni infatti oltre a essere esperta di furti e scassinamento, era molto abile con le trasmissioni. Due settimane prima dell’inizio del torneo, riesce a inviare un messaggio al di là dell’isola di God Valley in modo che qualcuno eventualmente lo avrebbe ricevuto. Ed è effettivamente si riversano sull’isola la ciurma dei Pirati Rocks, di Roger e la Marina, dando vita ad uno scontro senza precedenti.