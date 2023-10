One Piece 1095: il manga rivela la razza di Bartholomew Kuma

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua lunga serializzazione, ma l’aspetto che caratterizza il manga è che appartenere a una determinata stirpe può essere una fortuna o una condanna. E il capitolo 1095 di One Piece ha rivelato agli appassionati una nuova razza mai sentita prima, che ha rappresentato una condanna per uno dei personaggi della serie, ossia Kuma.

Si tratta dell’ex membro della Flotta dei 7, precedentemente anche Re del Regno di Sorbet e ufficiale dell’Esercito Rivoluzionario di Dragon. Tuttavia prima di tutto questo, il nuovo capitolo di One Piece svela che fin dalla tenera età, Kuma era uno schiavo dei Draghi Celesti. Infatti il falshback del capitolo 1095 mostra l’aspetto dei genitori di Kuma, i quali hanno donato tanto amore a loro figlio. Ma questo quadro familiare felice e pregno di amore era destinato a essere travolto da un’onda di sofferenza, violenza e distruzione.

Ma qual è la ragione di tutto questo? Per quale ragione Kuma e la sua famiglia hanno dovuto subire le meschinità dei Draghi Celesti? La risposta è solo una ed è legata alla razza di Kuma. Infatti Eiichiro Oda ha rivelato il nome di questa stirpe, facendo luce su diversi aspetti.

Nelle vene di Bartholomew Kuma scorre il sangue dei cosiddetti “Bucanieri”, ossia una razza ormai praticamente estinta che tramandava le gesta di Nika di generazione in generazione. Ed è infatti ciò che ha confermato il nuovo capitolo di One Piece, in quanto il padre di Kuma gli parlava sempre del guerriero della liberazione. Questi Bucanieri, sono molti simili agli umani, ma le loro dimensioni sono molto maggiori pur restando inferiori a quelle dei giganti. Infatti il padre di Kuma era di stazza imponente e questo spiega anche quella del padre di Bonney.

Possiedono il sangue dei giganti, Il motivo per cui hanno una notevole forza fisica fin da bambini. Il motivo di così tanta violenza è l’essersi macchiati di un grave crimine in passato. Questo li ha destinati a essere schiavi del Governo, ed è un aspetto che Saturn ha sottolineato dopo aver stretto nella sua presa Bonney. Al momento Kuma è l’ultimo sopravvissuto della razza dei Bucanieri, e lo abbiamo visto recentemente arrivare a Marijoa e successivamente scappare da Akainu.