Blue Exorcist: un nuovo trailer rivela nuovi dettagli sull’anime

Blue Exorcist farà il suo inaspettato ritorno con la terza stagione dell’anime il prossimo anno, e con il presente articolo vogliamo riportare il nuovo trailer che permette ai fan di dare un’occhiata a cosa aspettarsi dalla Saga Shimane Illuminati. Stiamo parlando della nuovissima serie anime che debutterà nel 2024, e farà un salto in avanti rispetto a dove si è conclusa la seconda stagione dell’anime. Quest’ultima, tuttavia, non si è rivelata molto fedele al manga, in quanto ha presentato contenuti originali e quindi diversi dal manga scritto e disegnato da Kazue Kato. Ma con la prossima stagione anime in arrivo i fan potranno aspettarsi qualcosa di più vicino agli eventi presenti nel manga.

Blue Exorcist -Shimane Illuminati Saga infatti adatterà gli eventi del manga compresi tra i volumi 10 e 15. Nonostante questa informazione non è ancora chiaro se seguirà o meno il suo percorso originale. Probabilmente conterrà lo stesso cast di doppiatori e una nuova opening intitolata “Eye’s Sentry” di UVERworld. Questa nuova informazione la si può scoprire nel trailer sopra condiviso.

La terza stagione dell’anime di Blue Exorcist debutterà in Giappone a gennaio 2024 e sarà diretto da Daisuke Yoshida per Studio VOLN. Toshiya Ohno che si occuperà della composizione della serie, insieme a Yurie Daito che lavorerà al design dei personaggi. Invece Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano comporranno la musica. La Saga Shimane Illuminati salterà qualche arco narrativo del manga e su questo i fan probabilmente avranno alcune domande.

Questo nuovo arco che debutterà sul piccolo schermo sarà il sesto arco narrativo principale del manga Blue Exorcist. Nella linea temporale del manga, questo arriva poco dopo gli eventi dell’arco del Re Impuro di Kyoto, compreso tra il capitolo 50 e 64. La la seconda stagione dell’anime affronta in modo approssimativo questa fase del manga.

Il manga shonen dark fantasy scritto e disegnato da Kazue Kato ha debuttato nel 2009 sulla rivista Jump Square di Shūeisha. La storia è ispirata ad alcune fiabe dei Fratelli Grimm, e presente anche diversi riferimenti biblici. La serie è ambientata in un universo composto da due mondi paralleli che si specchiano l’uno nell’altro. Il primo è il mondo degli umani e si chiama Assiah. Il secondo è il regno dei demoni, Gehenna. Normalmente passare da un mondo all’altro è impossibile, tuttavia alcuni demoni riescono ad attraversare il confine e possedere gli esseri umani. Satana, il signore dei demoni ha tutto ciò che vuole alla sua portata, tranne una cosa, presente solo nel regno degli umani.

Fonte – Comicbook