Jujutsu Kaisen: Gege Akutami commenta lo scontro di Yuji contro Choso nell’anime

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha introdotto sul piccolo schermo uno dei combattimenti più impressionanti fino ad oggi. E con il presente articolo vogliamo riportare che non solo i fan, ma anche il mangaka Gege Akutami ha detto la sua. Infatti quest’ultimo ha reagito allo scontro di Yuji contro Choso esprimendo il suo totale stupore. L’incidente di Shibuya è ora in pieno svolgimento poiché Yuji e il resto degli stregoni stanno dando tutto loro stessi per reagire nel modo migliore dopo che il nemico è riuscito a sigillare e isolare Sarou Gojo. Yuji ha incontrato proprio il nemico che lo stava cercando per vendicare la morte dei suoi fratelli.

L’ultimo rimasto del Grembo Maledetto era alla ricerca di Yuji per vendicarsi dei suoi fratelli. Quindi in questa fase Choso è ricorso maggiormente ai suoi poteri mortali per saziare la sua sete di sangue. E non ci sono dubbi sul fatto che questo sia uno dei combattimenti visivamente più impressionanti della stagione. Yuji e Choso sono finiti a combattere in un bagno, e il mangaka di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ha condiviso un messaggio speciale lodando gli animatori che hanno portato sul piccolo schermo questo scontro nel un modo più espressivo di sempre.

Akutami inizia ringraziando profondamente gli animatori per l’episodio tredici della seconda stagione. Continua dicendo che per lui questo episodio è stato opulento, pieno di animazioni e luci incredibilmente belle. Elogia quindi lo staff che lavora all’anime riconoscendo che ci sono tanti ragazzi giovani e talentuosi. E coglie l’occasione per tornare a parlare di Tetsuya Takeuchi, dopo averlo elogiato dopo l’episodio 6, che ha lavorato anche al tredicesimo.

Al momento l’anime ha messo in mostra per ciascuno dei combattimenti una qualità impressionate. E diventeranno sempre più impressionante da questo punto in poi. L’incidente di Shibuya narra gli eventi ambientati il 31 ottobre, quando si abbassa improvvisamente un sipario attorno alla stazione di Shibuya, che è occupata ad Halloween. Un gran numero di civili sono intrappolati e i civili iniziano a chiamare a gran voce Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti scelgono di gestire Shibuya spedendo lì Gojo da solo. Geto, Mahito e altre maledizioni preparano la trappola per Gojo, aspettandolo. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori dal sipario. Subito dopo inizia una battaglia dtra stregoni e maledizioni senza precedenti.

