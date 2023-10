Katsuhiro Otomo, autore di Akira starebbe lavorando a un nuovo manga

A quanto pare Otomo starebbe lavorando a un nuovo manga. L’autore del cult “Akira” ha condiviso un post molto interessante che vede il suo personaggio profetico Kiyoko disegnato su quella che sembra una lavagna dire: “Ho fatto un sogno dove il sensei Otomo disegnava un nuovo manga.” La foto è stata twittata insieme alla caption: “Il sogno profetico di Kiyoko diventerà realtà”.

Un progetto misterioso, come leggiamo su ANN fu accennato dallo stesso autore nel 2012, e condivise con il suo pubblico solamente il periodo in cui questa nuova storia era ambientata: nel periodo Meji. Inoltre disse che a questo manga ci avrebbe lavorato solamente lui, senza l’ausilio di nessun assistente. La storia avrebbe dovuto debuttare quell’autunno sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, ma non ci fu nulla di concreto.

Nel 2018 l’autore ha dichiarato di star lavorando a una nuova storia conclusiva dalla trama segreta e infatti a oggi non abbiamo nulla a proposito. Otomo dice di star creando qualcosa di “completo” e quindi molto probabilmente non sarà serializzata ma sarà pubblicata in volume una volta conclusa.

Inoltre il sensei ammise apertamente di sentirsi bloccato quando posava la matita sul foglio, quindi anche per questo non è ancora stato pubblicato nulla. Nonostante questo ha anche ammesso di divertirsi a creare questo nuovo racconto. In ordine cronologico Otomo ha cominciato la sua carriera Domu, Kibun wa mō Sensō e solamente in seguito passare per il suo titolo più famoso a livello internazionale, Akira.

Il mangaka è anche un grande regista e il lungometraggio su “Akira” è stato diretto da lui, senza dimenticare anche Memories, il cortometraggio evento Gundam: Mission to the Rise e il film Steamboy. Ha collaborato anche ad Harmagedon, Roujin Z, Spriggan, Metropolis, Freedom Project e Hipira: The Little Vampire.

