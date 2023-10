A quanto pare il quartiere di Shibuya ha vietato raduni per Halloween: colpa di Jujutsu Kaisen e dell’incidente avvenuto a Seul l’anno scorso. La calca di Halloween avvenuta l’anno scorso, precisamente il 29 ottobre del 2022 in Corea ha provocato la morte di almeno 158 persone, mentre 196 sono rimaste ferite. Il tragico evento è avvenuto proprio durante i festeggiamenti di Halloween in corso nel quartiere di Itaewon, in Sud Corea.

Quello appena citato è stato considerato uno dei disastri più drammatici di sempre nella città e per questo anche Shibuya ha deciso di non ospitare quest’anno i raduni per la feste di Ognissanti. Con l’adattamento animato dell’arco concerne all’incidente di Shibuya facente parte della storia di Jujutsu Kaisen, molte persone potrebbero arrivare nel quartiere speciale di Tokyo per festeggiare Halloween, quindi anche per questo leggiamo della scelta di rendere Shibuya off-limits quest’anno.

Lo leggiamo tramite il post di @AniNewsAndFacts, che cita: “La città di Shibuya ha vietato i raduni di Halloween quest’anno. La decisione è stata presa per evitare un disastro simile a quello avvenuto in Corea lo scorso anno durante Halloween. È stato anche ipotizzato che ci sarebbe stata una folla ancora più grande quest’anno a causa dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen, al momento in corso di trasmissione, che si svolge appunto durante la notte di Halloween. (Questa è una speculazione, non fa parte della dichiarazione ufficiale).

— Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) October 19, 2023