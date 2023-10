One Piece: Oda svela il nome del personaggio che ha mutilato Kidd

Sono molti i segreti che circondano One Piece e nonostante il manga sia in corso e serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1997, ci sono diversi dettagli che emergono a distanza di anni. Nella maggior parte dei casi, i fan ricevono le risposte alle loro numerose domande nella famosa rubrica che viene pubblicata a ogni uscita del volume di One Piece.

Stiamo parlando delle SBS, ossia un rubrica speciale dei volumi del manga nella quale Oda risponde a domande poste dai fan, un po’ scherzando e un po’ dando informazioni importanti sulla serie e i suoi contenuti. E con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo dettaglio ufficiale sul quale molti fan hanno discusso e teorizzato tra loro. Questo arriva in occasione della pubblicazione del nuovo volume del manga, ossia il 107.

Per entrare nello specifico, il mangaka ha finalmente rivelato il nome del pirata che ha mutilato Kidd. Tutti sanno che quest’ultimo è il capitano dei Pirati di Kidd e fa parte della peggiore delle generazioni. Si è subito contraddistinto per essere spigliato e molto ambizioso e competitivo. Ha svolto un ruolo determinante nel precedente arco narrativo del manga, ossia quello di Wano. Infatti, insieme a Law è riuscito a sconfiggere uno dei quattro Imperatori, Big Mom.

E i fan si sono sempre chiesti chi fosse il responsabile per la perdita del suo braccio sinistro. Ora scopriamo finalmente che si tratta del vice capitano della ciurma del Rosso. Stiamo quindi parlando di Beckman. I lettori si erano già insospettiti quando in uno dei capitoli dell’arco attualmente in corso, Beck stesso esclama che il loro nemico (Kidd) doveva essere molto furioso. E Lucky Lou gli dice che detto da lui è abbastanza singolare. E ora si scopre che effettivamente Benn Beckman ha privato Kidd di un braccio.

Al momento Eustass Kidd è fuori dai giochi, proprio perché durante l’arco finale attualmente in corso, ha raggiunto su Elbaf i Pirati del Rosso per affrontare Shanks. Nonostante il livello di Kidd, l’Imperatore è riuscito a metterlo KO con un solo fendente e anche a disintegrare la nave a l’intera ciurma.