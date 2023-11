Attack on Titan Final Season – THE FINAL CHAPTERS Special 2: ecco quando sarà disponibile su Crunchyroll

Attack on Titan Final Season – THE FINAL CHAPTERS Special 2 sta per debuttare alla corte del pubblico e come anticipato sarà trasmesso in Giappone il 4 novembre. Come anticipato uscirà in simulcast nella notte tra il 4 e il 5 novembre su Crunchyroll, precisamente all’1:00 del 5 per intenderci. L’annuncio è arrivato ufficialmente tramite il canale Instagram di Crunchyroll Italia, che con un breve reel ha fatto un recap di quanto successo nella prima parte uscita a marzo e non solo.

Anche se la clip è davvero breve basta davvero poco per immergerci nel passato di questo crudele mondo, che finalmente vede la sua conclusione anche per quanto riguarda la sua controparte anime. Con la Marcia di Eren sull’umanità, il genocidio è partito, così come abbiamo avuto modo di vedere nella prima parte di questo gran finale, che a quanto pare conterrà anche delle parti inedite concordate tra MAPPA e Isayama: il materiale originale è ovviamente dell’autore.

Attack on Titan Final Season – THE FINAL CHAPTERS Special 2: ecco quando sarà disponibile su Crunchyroll

Attack on Titan Final Season – THE FINAL CHAPTERS Special 2 è la conclusione effettiva di questa vicenda animata cominciata circa 10 anni fa, che nel corso del tempo è riuscita a trascinare con se sempre nuova utenza, diventando subito un’icona dell’animazione giapponese, catturando anche il pubblico meno avvezzo a questo sensazionale medium. Questo ha anche spinto gli spettatori alla lettura del manga, spopolato anche in Italia solamente negli ultimi anni.

Attack on Titan Final Season – THE FINAL CHAPTERS Special 2 è prevista su Crunchyroll all’1:00 del mattino del 5 novembre e senza dubbio potrebbe anche in questo caso arrivare un “crash” della piattaforma, come successo con il finale di Demon Slayer (stagione 3) e appunto la prima parte di questo gran finale uscito il 3 marzo sempre di quest’anno. In attesa di scoprire il materiale originale inserito da Isayama nel finale, vi auguriamo una buona visione.

Fonte Instagram