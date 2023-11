Dragon Ball Daima è la nuova serie anime in uscita nel 2024 dedicata al franchise di Dragon Ball, con Akira Toriyama al centro del progetto, che si sta occupato del soggetto e della sceneggiatura, senza dimenticare il design dei personaggi, ritornati nuovamente bambini per via di un ancora misterioso evento, avente senza dubbio dietro i nuovi villain della vicenda.

All’interno del trailer di presentazione la Toei ha mostrato davvero molta “ciccia” e oltre la tecnica di animazione il pubblico ha avuto modo di vedere l’aspetto di molti protagonisti della storia, a questo giro catapultati in una situazione complessa da gestire, sia a livello di combattimento sia a livello di capacità generiche.

Il pubblico durante il primo trailer ha avuto una bella infarinatura della prossima vicenda, ma da come leggiamo tramite il post di @SupaChronicles all’appello manca Gohan. Il ragazzo non viene mostrato all’interno della prima clip ufficiale e ovviamente il pubblico si è chiesto come mai è successa questa cosa. Il primogenito di Goku non ci sarà? E se sarà così, quale sarà il motivo? Il post in questione dice “Ci deve essere una ragione per cui il trailer di DAIMA non ci ha mostrato Gohan che si trasforma in un bambino, giusto? Penso che ci sia”.

There's gotta be a reason why DAIMA trailer didn't show us Gohan turning into a kid, right? 👀 Yeah, I think there is! 😁#DragonBallDaima pic.twitter.com/ZyFNvf5Hqi — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) October 21, 2023

Dragon Ball Daima, nel trailer Gohan non è stato mostrato: ci sarà nell’anime?

Gohan è il primo figlio di Goku, quindi così come sono presenti anche Goten e Trunks, ci sarà senza dubbio anche Gohan, anche se da come anticipato non è stato mostrato nel primo trailer della serie. Il personaggio ci sarà senza dubbio in Daima, ma forse per una questione di trama non è stato mostrato nelle prime immagini della serie anime nuova volto a festeggiare i 40 anni del franchise. Dragon Ball Daima è previsto per l’anno prossimo, nel 2024, precisamente nella seconda metà dell’anno.

Fonte Twitter