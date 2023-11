Pokémon: Horizon: il debutto globale del nuovo arco narrativo potrebbe slittare

Uno dei cambiamenti più travolgenti nella storia dei Pokémon è stato l’addio di Ash Ketchum e Pikachu con l’arrivo dei loro episodi finali su Netflix. Mentre il servizio di streaming ha confermato l’arrivo della nuova serie intitolata Horizons in futuro, con il presente articolo vogliamo riportare che pare che i fan dovranno aspettare. Questo perché le nuove avventure con Liko e Roy protagonisti potranno non debuttare più in Occidente quest’anno. Un nuovo comunicato stampa di The Pokemon Company ha lasciato intendere che l’arrivo di Pokemon Horizons potrebbe slittare più tardi di quanto si aspettassero molti fan della serie.

Chiaramente Pokemon Horizons ha già debuttato in Giappone con i primi episodi che hanno dimostrato che Liko e Roy sono allenatori molto diversi da Ash Ketchum. Allo stato attuale, la coppia non punta ad affermarsi come tra i più grandi allenatori di tutti i tempi. Piuttosto sono molto concentrati a fuggire alle minacce dei malvagi Esploratori, dai quali nascondono misteriosi artefatti che racchiudono un grande potere. Fortunatamente non sono soli. Infatti godono del supporto di alcuni potenti alleati, ossia i Rising Volt Tacklers. Roy e Liko sono finora degni successori di Ash Ketchum e potrebbero guidare la serie anime negli anni a venire.

In un recente comunicato stampa in Francia, The Pokemon Company ha rivelato che Horizons arriverà nel paese nel 2024. Netflix, allude più all’idea che la serie arriverà in Occidente l’anno prossimo.

Le vicende di Pokemon Horizons ruotano attorno a due nuovi personaggi, che sostituiscono gli inseparabili e storici Ash Ketchum e Pikachu. I nuovi protagonisti si chiamano Liko e Roy. Al suo arrivo all’Accademia Indigo, una giovane ragazza di nome Liko conosce il suo primo partner, Poussacha. Ben presto, viene inseguita dagli Esploratori, un gruppo misterioso determinato a impossessarsi del ciondolo che porta al collo. Ma Liko non è sola. Infatti Friede, il Capitano Pikachu e Gli altri Rising Volt Tacklers le offrono protezione a bordo della loro aeronave. Nel frattempo, un ragazzino di nome Roy sogna di diventare un Allenatore di Pokémon, ignaro del segreto nascosto nella sua antica Poké Ball.

