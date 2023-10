Pokémon Horizons: un nuovo trailer svela il nuovo arco narrativo

Pokémon Horizons si sta preparando per il prossimo arco narrativo principale dell’anime, e con il presente articolo vogliamo riportare i primi dettagli. Infatti ci vogliamo concentrare su un aggiornamento legato a un nuovo trailer che dà la possibilità ai fan di dare un’occhiata a quello che il nuovo arco avrà in serbo per loro.

Si intitolerà Lo splendore di Terapagos e la serie anime darà il via ad un altra avventura senza Ash Ketchum come protagonista. Ora è infatti il momento di una nuova generazione rappresentata dai due protagonisti Liko e Roy. Ci saranno ovviamente un sacco di nuovi misteri da scoprire, e anche i Rising Volt Tacklers saranno pronti a tuffarsi alla ricerca di altri nuovi Pokemon.

Il prossimo arco narrativo della serie Pokémon Horizons farà il suo debutto ufficiale con l’episodio 26 il 27 ottobre in Giappone. E tra le altre novità di “Lo splendore di Terapagos” ci saranno una nuova opening intitolata “Hello” interpretato da yama e BotchiBoromaru. Per anticipare altri misteri dietro questo arco narrativo, di seguito è possibile guardare il trailer ufficiale:

La nuova serie anime dei Pokémon ha trasmesso nuovi episodi in Giappone, ma al momento non ci sono novità su una potenziale data di uscita internazionale di Horizons. Ma è chiaro che non prima o poi riporteremo novità relative a questa questione, quindi continuate a seguirci per restare sempre aggiornati.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa nuova era della serie, gli eventi di Horizons ruotano attorno ai due protagonisti Liko e Roy. Ognuno di loro ha un proprio partner e per il primo personaggio è Sprigatito. Insieme incontreranno molti personaggi durante il loro viaggio, incluso un gruppo guidato da Friede e dal Capitano Pikachu chiamato Rising Volt Tacklers. Viaggiando attraverso il mondo dei Pokémon su un dirigibile, i Rising Volt Tacklers includono Orla, che ama i lavori meccanici ed elettrici ed è accompagnata dal suo partner, Metagross.

Sicuramente, dopo oltre 20 anni di Ash Ketchum alla guida della serie, per i fan è ancora strano seguire le vicende di due nuove personalità alle quali bisogna abituarsi.

